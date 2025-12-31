Anielica i diablica na jednej scenie. Kayah i Cleo postawiły na skrajności – która wygrała Sylwestra?

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-12-31 22:11

Na Sylwestrze z Dwójką nie zabrakło muzycznych emocji, ale ten pojedynek był czysto wizualny. Kayah i Cleo pojawiły się na tej samej scenie, a ich stylizacje wyglądały tak, jakby pochodziły z dwóch zupełnie różnych światów. Jedna – jasna, eteryczna, niemal nieziemska. Druga – mroczna, ognista i prowokacyjna. Anielica i diablica? Trudno o lepsze porównanie.

Kayah jak anioł. Delikatność, światło i spokój

Kayah postawiła na jasną, srebrzystą stylizację, pełną frędzli, miękkich tkanin i subtelnego blasku. Całość poruszała się wraz z każdym jej gestem, tworząc efekt lekkości i elegancji. To była moda, która nie krzyczała – ona płynęła razem z muzyką. Wizerunek Kayah przywodził na myśl anielską postać unoszącą się nad sceną. Bez agresywnych akcentów, bez prowokacji – klasa, doświadczenie i pewność siebie, która nie musi niczego udowadniać. To stylizacja dla tych, którzy cenią spokój, harmonię i dojrzały glamour.

Nie przegap: Falbanki, tiule i kryzy. Sylwester z Dwójką w niezwykle „męskim” modowym wydaniu. Jeden jak z rock-opery, drugi z romantycznej ballady

Cleo jak diablica. Ogień, czerń i sceniczny pazur

Cleo poszła w zupełnie przeciwnym kierunku. Czerń, tiule, ostre formy i czerwone akcenty sprawiły, że wyglądała jak bohaterka mrocznej baśni albo sceniczna diablica z modowego show. Uwagę przyciągało wszystko – od fryzury, przez makijaż, po buty na wysokim obcasie. Jej stylizacja była świadoma, teatralna i bardzo odważna. Cleo nie ukrywała, że chce prowokować i przyciągać spojrzenia. To był manifest scenicznej pewności siebie, który idealnie pasował do sylwestrowej nocy – głośnej, kolorowej i bez kompromisów.

Dwa światy, jeden Sylwester

Najciekawsze w tym zestawieniu było to, że obie stylizacje zadziałały dokładnie tak, jak powinny. Kayah hipnotyzowała spokojem i elegancją, Cleo przyciągała energią i pazurem. Jedna budowała klimat, druga rozpalała emocje. W sieci natychmiast ruszyły porównania. Jedni pisali, że Kayah „wygrała klasą”, inni zachwycali się odwagą Cleo. To pokazuje jedno – nie ma jednej definicji sylwestrowego stylu, a scena pomieści zarówno anioła, jak i diablicę.

Jeśli mierzyć zwycięstwo liczbą spojrzeń i komentarzy – wygrały obie. Kayah pokazała, że ikona nie musi gonić trendów, by robić wrażenie. Cleo udowodniła, że młodsze pokolenie potrafi bawić się modą bez zahamowań. Anielica i diablica spotkały się na jednej scenie Sylwestra z Dwójką – i każda z nich zrobiła dokładnie to, co do niej należało. A widzowie? Dostali sylwestrowy kontrast, o którym będzie się mówić jeszcze długo po północy.

Zobacz też: Królowa wśród przystojniaków. Maryla Rodowicz podgrzała Sylwestra z Dwójką

Kayah, Cleo
14 zdjęć
Doda sylwester 2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Sylwester z Dwójką
Cleo (Joanna Klepko)
Sylwester z Dwójką 2025
KAYAH