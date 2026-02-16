Mąż postawił sprawę jasno! Pavlović musiała z czegoś zrezygnować

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-16 12:47

Od lat budzi emocje jako najsurowsza jurorka programu "Taniec z Gwiazdami", ale prywatnie stawia na spokój i równowagę. Iwona Pavlović od niemal dwóch dekad tworzy szczęśliwy związek z przedsiębiorcą Wojciechem Oświęcimskim. To właśnie on w kluczowym momencie podsunął jej radę, która okazała się bezcenna.

Choć miliony widzów znają ją z telewizyjnych ocen i bezkompromisowych komentarzy, niewielu wie, jak wygląda codzienność Iwony Pavlović poza kamerami. Tancerka przez 19 lat była żoną Arkadiusza Pavlovicia, a po rozwodzie ułożyła sobie życie na nowo. W 2009 roku ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem został Wojciech Oświęcimski - człowiek spoza show-biznesu. W ich relacji to Pavlović jest osobą publiczną. On woli pozostawać w cieniu, wspierając żonę z dala od ścianek i fleszy aparatów. Para bardzo pilnuje swojej prywatności, a jurorka rzadko pozwala sobie na osobiste zwierzenia.

Zobacz też: Iwona Pavlović w żałobnej czerni. Tak pokazała się na imprezie ramówkowej Polsatu. Niedawno straciła mamę

Mąż postawił sprawę jasno! Pavlović musiała z czegoś zrezygnować

Kariera w telewizji sprawiła, że Iwona Pavlović stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu. Od 2005 roku zasiada w jury "Tańca z Gwiazdami", oceniając występy uczestników z charakterystyczną stanowczością. Jej surowe noty i precyzyjne uwagi wielokrotnie wywoływały gorące dyskusje wśród widzów.

Z popularnością przyszły jednak także mniej przyjemne konsekwencje. Internetowe komentarze bywały ostre, a czasem wręcz krzywdzące. W pewnym momencie to właśnie mąż zasugerował jej, by przestała czytać opinie na swój temat w sieci. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, długo miała odruch sprawdzania, co piszą o niej portale i internauci. Z czasem jednak zaczęła ograniczać tę praktykę i szybko odczuła ulgę.

Dziś Pavlović podkreśla, że nauczyła się rozróżniać konstruktywną krytykę od zwykłej złośliwości. Jeżeli ktoś merytorycznie nie zgadza się z jej oceną, potrafi to przyjąć ze spokojem. 

Na jej profilach w mediach społecznościowych nie ma miejsca na obraźliwe wpisy. Jurorka jasno stawia granice - nieprzyzwoite czy wulgarne treści są usuwane bez wahania. To element dbania o własny komfort psychiczny, którego nauczyła się właśnie dzięki wsparciu męża.

Mąż mi trochę zabraniał właśnie czytania portali. Rzeczywiście oduczam się tego - raczej nie szukam tego, co ktoś o mnie powiedział (...) Mogą napisać na przykład 'nie zgadzam się z panią, bo moim zdaniem jednak oni tańczyli słabiej'. (...) dla mnie to jest naturalna czyjaś opinia, tym bardziej, że taniec jest taką dziedziną niewymierną, więc nie ma zmierzenia centymetrem - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami "Telemagazynu".

Zobacz też: Iwona Pavlović nie może pogodzić się ze śmiercią mamy. Poruszający wpis po pogrzebie

Zobacz naszą galerię: Mąż postawił sprawę jasno! Pavlović musiała z czegoś zrezygnować

Iwona Pavlović, Zenobia Szymańska
Galeria zdjęć 34
Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Iwona Pavlović przyczyniła się do odpadnięcia Grażyny Szapołowskiej. Żałuje, że dała jej tak słabe noty?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IWONA PAVLOVIĆ
TANIEC Z GWIAZDAMI
POLSAT