Wygrała 50 tysięcy złotych w "The Voice Senior". Violetta Kapcewicz już wie, na co wyda pieniądze

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-02-16 10:03

To był wieczór pełen wzruszeń, łez i spełnionych marzeń. Violetta Kapcewicz wygrała 7. edycję "The Voice Senior", zdobywając serca widzów i główną nagrodę. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, na co przeznaczy otrzymaną nagrodę pieniężną.

Violetta Kapcewicz z drużyny Andrzeja Piasecznego wygrała 7. edycję "The Voice Senior". Kobiecie jeszcze chwilę po finale trudno było uwierzyć w to, co się wydarzyło. Emocje były ogromne, a radość mieszała się z niedowierzaniem.

Troszeczkę opadły, ale te emocje na pewno zostaną ze mną na długo. Dzisiejsza noc będzie krótka – chyba w ogóle nie będę spała

– mówi w rozmowie z nami.

Choć dotarcie do finału było już ogromnym sukcesem, ostatni krok okazał się największym wyzwaniem.

Myślałam sobie, że skoro jestem już prawie w finale, wśród najlepszych, to nic większego nie może się wydarzyć. A jednak to było przekroczenie kolejnej granicy

– wspomina zwyciężczyni "The Voice Senior".

Stres był ogromny. Tym bardziej że słyszała od trenerów, że ma w sobie potencjał prawdziwej gwiazdy.

Trochę mnie to zawstydzało i onieśmielało. Z każdym kolejnym utworem stres był coraz większy. W pewnym momencie gardło odmówiło mi posłuszeństwa

– zdradza.

Zobacz także: "The Voice Senior" wyłonił gwiazdę. Czy to twój faworyt zdobył tytuł najlepszego głosu?

Violetta Kapcewicz wygrała 50 tysięcy złotych

Zwycięstwo to nie tylko prestiż i statuetka, ale także nagroda pieniężna. I choć muzyka jest dla Violetty Kapcewicz jest najważniejsza, ma też zwyczajne, bliskie wielu osobom marzenia - przede wszystkim chce kupić samochód.

Na pewno chciałabym zmienić samochód na nowszy model

– mówi nam zwyciężczyni.

Myśli też o czymś, na co przez ostatnie miesiące nie było czasu – odpoczynku.

Marzy mi się wyjazd na choćby tygodniowy, zasłużony urlop

– dodała.

To ona wygrała 7. edycję "The Voice Senior". Jaki był jej trener?

Udział w programie był dla niej spełnieniem marzeń, które dojrzewały przez lata. I jak sama mówi, nigdy nie jest za późno, by po nie sięgnąć.

To piękna przygoda życia. Będę miała co opowiadać wnukom. Uważam, że warto spełniać marzenia w każdym wieku. Trzeba odważyć się wyjść ze strefy komfortu

– podkreśla Violetta Kapcewicz.

W tej drodze towarzyszył jej trener, Andrzej Piaseczny, którego zapamiętała jako osobę wymagającą, ale inspirującą.

Wie, czego chce i jak widzi dany utwór. Podsuwał swoje sugestie, wprowadzał zmiany, ale ostatecznie wszystko zależy od uczestnika – czy się do nich dostosuje, czy zaproponuje własną interpretację. To zawsze jest dialog.

Dziś, gdy emocje powoli opadają, w jej sercu wciąż jest ogromna wdzięczność. I nadzieja, że to nie koniec tej historii. 

Życzymy samych sukcesów!

Super Express Google News
Violetta Kapcewicz wygrała The Voice Senior 7
Galeria zdjęć 34
The Voice Senior: Majka Jeżowska ujawniła sekret sprzed lat. Chodzi o wesele Violetty Villas
Sonda
Oglądasz The Voice Senior?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

The Voice Senior