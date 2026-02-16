Można ją uwielbiać albo krytykować, ale trudno odmówić jej wpływu na popkulturę. Urodzona w Ciechanowie Dorota Rabczewska dorastała w rodzinie dalekiej od świata czerwonych dywanów. Córka sportowca i urzędniczki nie miała zbyt dużych znajomości w świecie show-biznesu. A jednak udało jej się wspiąć na sam szczyt. Dzisiaj wspominamy początki jej kariery.

Tak zaczynała Doda! Stare zdjęcia ujawniają jej prawdziwe oblicze

Jej pierwszym poważnym krokiem w stronę popularności był udział w reality show "Bar". To tam po raz pierwszy szersza publiczność usłyszała o tej blondynce z mocnym charakterem. Prawdziwy przełom przyszedł jednak wraz z dołączeniem do zespołu "Virgin". Rabczewska szybko przyciągnęła uwagę - nie tylko głosem, ale i mocnym wizerunkiem.

W tamtym okresie ogromne zainteresowanie mediów budził także jej związek z piłkarzem Radosławem Majdanem. Relacja, a później głośne rozstanie, sprawiły, że nazwisko Rabczewskiej nie schodziło z pierwszych stron gazet.

Z biegiem lat Doda coraz śmielej eksperymentowała z wizerunkiem. Zmieniała fryzury, styl ubierania się. Z dziewczyny o dziewczęcej urodzie przeistoczyła się w świadomą swojej atrakcyjności kobietę, która doskonale wiedziała, jak zarządzać własną marką. Każda kolejna płyta, każdy występ i każda publiczna wypowiedź wywoływały dyskusje. Skandale? Były. Kontrowersje? Oj, niejedna! Ale właśnie to sprawiło, że stała się postacią, obok której trudno było przejść obojętnie.

Dziś, patrząc na archiwalne fotografie sprzed kilkunastu lat, trudno nie zauważyć ogromnej przemiany. Różnice w stylu, makijażu czy sposobie bycia są wyraźne, jednak jedno pozostało niezmienne - determinacja i potrzeba bycia na scenie. Niedawno gwiazda ogłosiła, że w 2027 roku będzie można zobaczyć ją na Stadionie Narodowym. Ciekawe, co szykuje na ten występ. Z pewnością będzie spektakularnie!

