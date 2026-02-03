Doda u Karola Nawrockiego! "Dziękuję prezydentowi i pani Marcie". Internauci rzucili się do komentowania

Doda jest w ogniu walki! Gwiazda nie tylko bryluje na scenie, ale i w... Pałacu Prezydenckim - przynajmniej wówczas, kiedy chodzi o dobro zwierząt. Piosenkarka od tygodni nie daje spokoju politykom i swoim fanom, a wszystko po to, by chronić czworonogi i poprawić los schronisk w Polsce. Na początku 2026 roku Doda zamieniła koncertowe stylizacje na robocze rękawice i ruszyła do schronisk, by własnoręcznie ubierać psiaki w ciepłe kurtki. A to nie koniec. W czasie wyjątkowo mroźnej zimy gwiazda ocieplała budy i boksy dla psów (i kupowała nowe), apelowała o adopcje oraz stanowczo komentowała dramat zwierząt w placówkach.
W Sejmie podczas rozmów na te trudne tematy nie dała sobie w kaszę dmuchać, a teraz spotkała się z Karolem Nawrockim, jego żoną oraz ministrem Mateuszem Koteckim i Niną Nawrocką - siostrą prezydenta.
Doda po rozmowach z Nawrockim. Zadowolona?
(...) rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych. Podczas spotkania Prezydent Karol Nawrocki z uwagą wysłuchał postulatów przedstawianych przez rozmówców. Wśród najważniejszych spraw wymieniono m.in. propozycję podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami oraz odbieranie praw do posiadania zwierząt sprawcom takich czynów - czytamy na stronie prezydent.pl, gdzie pojawiło się krótkie sprawozdanie z wizyty gwiazdy w pałacu prezydenckim.
Wcześniej piosenkarka podjęła rozmowy z ministrem sprawiedliwości, żądając wyższych kar za znęcanie się nad zwierzętami i zmian w przepisach, które mają chronić czworonogi przed przemocą i wykorzystywaniem. Akcja Dody doprowadziła też do zamknięcia jednego z najbardziej kontrowersyjnych schronisk w Sobolewie, w którym warunki były skrajnie złe. Gwiazda nie ukrywała wzruszenia i podkreślała, że to dopiero początek, bo wiele psów i kotów wciąż potrzebuje domu i pomocy.
Doda robi, co może, by pomóc zwierzętom. Internauci komentują
Dziękuję za spotkanie Panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i Pani Marcie. Zwierzętom potrzebne jest POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI. Działajmy RAZEM - napisała Doda na swoim profilu na Instagramie.
I umieściła kilka zdjęć z parą prezydencką. Co na to internauci? Niektórzy są zachwyceni inicjatywą, inni nie wierzą w to, by działania Dody i głowy państwa przyniosły skutek:
"Tylko nie oni. Teraz pokazali, że to pokazówka. Nikt mi nie powie, że ten człowiek kocha zwierzęta", "Niskie ukłony, za to, co robisz, idziesz z tematem do przodu jak huragan. Jesteś patronka wszystkich czworonogów i naszym głosem", "Wystarczył niespełna miesiąc, by realna pomoc i konkretne działania stały się faktem, coś, czego politycy nie byli w stanie osiągnąć przez lata", "A co z łańcuchami?", "Cieszę się, że są ludzie, którzy mają odwagę i chęć naciskać na system, żeby działał lepiej. Nieważne, kto z kim rozmawia, ważne, że ktoś puka do tych drzwi z konkretnymi postulatami", "Nareszcie realna pomoc, a nie fotki dla lansu jak inne gwiazdeczki".
