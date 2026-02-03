14-latek zaatakował nożem nauczycielkę w szkole

Do ataku doszło w klasie w szkole w miejscowości Sanary-sur-Mer, na południe od Marsylii. Ofiarą jest nauczycielka plastyki w wieku około 60 lat, uczeń zadał jej trzy-cztery ciosy. Nie jest jasne, dlaczego ją zaatakował. Kobietę przewieziono do szpitala. Minister Geffray poinformował, że udaje się do Sanary-sur-Mer.

W czerwcu 2025 r. wychowawczyni w szkole na wschodzie Francji zginęła od ciosów nożem, zadanych jej przez 14-letniego gimnazjalistę. Po tej tragedii prezydent Emmanuel Macron zapowiedział restrykcje przy sprzedaży broni białej w sklepach internetowych. Macron poparł wtedy również limity wiekowe dla użytkowników mediów społecznościowych. Parlament Francji jest w trakcie przyjmowania odpowiedniej ustawy w tej sprawie.

