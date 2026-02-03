Uczeń zadźgany w biały dzień. Sprawca to 15-letni chłopiec?! Szok!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-02-03 9:56

Środek weekendu, środek dnia, centrum miasta - i nagle ginie 16-letni chłopak. Szokujące wieści płyną z Wielkiej Brytanii, gdzie w sobotę około godz. 16 znaleziono krytycznie rannego nastolatka. Z wieloma ranami kłutymi został przewieziony do szpitala, jednak pomimo udzielonej pomocy zmarł. Do sprawy zatrzymano 15-latka. Szok!

16-latek zadźgany w biały dzień

  • Wstrząsające wydarzenie w Chippenham: 16-latek został śmiertelnie ugodzony nożem w biały dzień.
  • Lekarze walczyli o życie rannego chłopca, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne.
  • W związku ze sprawą zatrzymano 15-letniego chłopca, a policja apeluje o pomoc świadków – co dokładnie się wydarzyło?

Dramat w mieście w biały dzień. 16-latek zadźgany nożem!

Rannego chłopca odnaleziono w sobotę, 31 stycznia, w Chippenham w hrabstwie Wiltshire, krótko po godzinie 16. Jak podaje "The Sun", nastolatek został przewieziony do szpitala. Miał liczne rany kłute, zadane nożem, lekarze jednak do końca walczyli o jego życie. Nie udało się - 16-letni chłopak zmarł. "Najbliższa rodzina chłopca została poinformowana o jego tragicznej śmierci i otrzymała wsparcie od specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy" - czytamy.

Nastolatek zamordował nastolatka? Aresztowano 15-letniego chłopca!

Co się stało? Do końca wciąż nie wiadomo, choć do sprawy zatrzymano 15-letniego chłopaka. Początkowo usłyszał zarzuty "umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Po tym, jak ofiara zmarła, kwalifikacja czynu się zmieni. Z informacji brytyjskich mediów wynika, że 15-latek przebywa w areszcie. "Niezwykle ważne jest, abyśmy skontaktowali się z każdym, kto ma informacje na temat tego zdarzenia. Świadkowie, osoby posiadające nagrania z monitoringu lub posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z lokalną policją" - zaapelował starszy oficer śledczy, detektyw inspektor Darren Ambrose. "To tragedia, w wyniku której młody mężczyzna stracił życie. Rozumiemy zaniepokojenie, jakie ta sytuacja może wywołać w lokalnej społeczności. W tym niezwykle trudnym czasie nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi" - dodał. 

Zadźgał przechodnia usłyszał zarzuty
WIELKA BRYTANIA
DŹGNIĘCIE NOŻEM