Cud w bazylice! Zrobili anioła na Giorgię Meloni?! Tłumy turystów chcą to zobaczyć!

Włoska bazylika San Lorenzo in Lucina stała się miejscem kontrowersji po odrestaurowaniu fresku.

Anioł na odnowionym malowidle, zdaniem wielu, uderzająco przypomina premier Włoch, Giorgię Meloni.

Opozycja grzmi o "kulcie jednostki" i naruszeniu przepisów, a proboszcz bagatelizuje sprawę – co na to sama premier?

Ale afera! Włochy podzieliły się po tym, co dostrzeżono w miniony weekend w bazylice San Lorenzo in Lucina w centrum Rzymu. Jak przekazują włoskie media, takich tłumów w świątyni nie było nigdy. A wszystko za sprawą fresku, który niedawno został odrestaurowany, a który po remoncie zyskał twarz... premier Włoch, Giorgii Meloni. Większość osób, która widziała malowidło nie ma wątpliwości - podobieństwo anioła do szefowej włoskiego rządu jest wprost uderzające!

Anioł ma twarz Giorgii Meloni? "Kult jednostki"

"To ona, tak. To szaleństwo. Gdy tylko się o tym dowiedzieliśmy, musieliśmy przyjść to zobaczyć" – powiedział Edoardo Farsi, lobbysta rządowy, którego biuro znajduje się w pobliżu. Jak przekazuje "The New York Times", opozycyjna włoska posłanka Irene Manzi nazwała efekty renowacji "niedopuszczalnymi", twierdząc, że "naruszają one szereg obowiązujących przepisów mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego kraju, a zakazujących niewłaściwych interpretacji". Są głosy, że to wszystko to "demonstracja lojalności, akt uwielbienia i potencjalnie niebezpieczny przejaw kultu jednostki", a fresk należy odkuć.

Afera we Włoszech. Proboszcz ma dość rozgłosu

Ksiądz Daniele Micheletti, proboszcz parafii, o której nagle zrobiło się głośno na całym świecie, powiedział, że nie zauważył w twarzy anioła podobieństwa do włoskiej konserwatywnej przywódczyni, dopóki nie zobaczył tego w wiadomościach, a "teraz jest zirytowany, że wplątał się w medialną burzę". "To po prostu burza w szklance wody" – powiedział w wywiadzie udzielonym w poniedziałek. Co na to wszystko sama Meloni? "Nie, zdecydowanie nie wyglądam jak anioł” – napisała na Instagramie.