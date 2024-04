15-latek dźgnął biskupa w kościele. Duchowny szokuje: "Kocham Cię, jesteś moim synem"

Przyszła do banku z martwym wujem! Udawała, że żyje, by wziąć pożyczkę

W sobotę (13 kwietnia) po południu do zatłoczonego centrum handlowego Westfield Bondi Junction w Sydney wkroczył mężczyzna uzbrojony w ogromny nóż. Relacje świadków i ustalenia śledczych mrożą krew w żyłach. "Nagrania z kamer bezpieczeństwa wyemitowane przez lokalne media pokazały mężczyznę biegnącego przez centrum handlowe z dużym nożem w ręku i rannych ludzi leżących na ziemi" – podała w sobotę, 13 kwietnia, agencja Associated Press. Na materiałach wideo widać potworną panikę i uciekających w popłochu ludzi. Niektórzy z nich próbowali zamykać się w sklepach, zlokalizowanych na terenie centrum. Agresor rzucił się między innymi na kobietę z dziewięciomiesięcznym dzieckiem na ręku. W sumie dźgnął nożem 18 osób. Sześć ranił śmiertelnie. Co więcej - pięć spośród sześciu zabitych osób to kobiety. Spośród wszystkich 18 zaatakowanych, 14 było płci żeńskiej. 40-letni napastnik zginął postrzelony przez policjanta.

Tragedia w Sydney. Dwa ataki nożowników w dwa dni

Zaledwie dwa dni później w Sydney po raz kolejny doszło do ataku nożownika. Tym razem sprawca miał zaledwie 15 lat i zaatakował księdza, odprawiającego mszę. Wszystko się nagrało! Na wideo widać, jak nagle z tłumu wiernych wychodzi chłopak i dosłownie rzuca się na duchownego, dźgając go na oślep ostrym narzędziem. Na pomoc rzucają się wierni. Ksiądz przeżył napaść, sprawca został zatrzymany i był przesłuchiwany. Ujawniono, że wściekli świadkowie ataku zlinczowali nastolatka i obcięli mu niektóre palce u rąk. 15-letni nożownik trafił do szpitala. W chwili zatrzymania uśmiechał się z zadowoleniem. We wtorek, 16 kwietnia, poinformowano, że "atak był aktem terroru, a sprawca przypuszczalnie kierował się ekstremizmem religijnym".

Biskup zaatakowany w kościele. "Kocham cię"

Teraz głos w sprawie zabrał ksiądz, który został napadnięty. Z jego ust padły zaskakujące słowa! Biskup Emmanuel złożył oświadczenie prosto ze swojego szpitalnego łóżka w Liverpool Hospital w Sydney. "Dziękuję Panu Jezusowi za to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Czuję się dobrze. Bardzo szybko wracam do zdrowia, więc nie ma powodu się martwić. Wybaczyłem temu, kto dopuścił się tego czynu, i mówię mu: jesteś moim synem, kocham cię i zawsze będę się za ciebie modlił".

The teenage boy arrested over last night's stabbing attack inside a Sydney church was on a good behaviour bond after facing court for a knife crime just three months ago. https://t.co/Q0hdXGwIuV— ABC News (@abcnews) April 16, 2024