Biegał po ulicy z mieczem i zabił 14-latka. Ranił też policjantów!

Horror na przedmieściach Londynu. Zabił mieczem 14-latka

Do zdarzenia doszło we wtorek (30 kwietnia) ok. godz 7 w pobliżu stacji metra Hainault. Policja poinformowała, że napastnik najpierw uderzył samochodem typu van w budynek mieszkalny, po czym biegał po okolicy uzbrojony w miecz i atakował ludzi. Został on unieszkodliwiony paralizatorem przez wezwanych na miejsce zdarzenia policjantów, a następnie aresztowany.

Do szpitala w efekcie odniesionych obrażeń zabrane zostało pięć osób, ale jedna z nich zmarła. Ofiarą śmiertelną okazał się 14-letni chłopiec. Wśród rannych jest dwóch funkcjonariuszy policji, ich obrażenia są poważne, ale niezagrażające życiu. Również życie dwóch pozostałych rannych nie jest zagrożone.

Nadkomisarz Stuart Bell z londyńskiej policji metropolitalnej poinformował po południu, że policja nie poszukuje nikogo więcej w związku ze zdarzeniem i nie uważa, aby postronnym osobom groziło jeszcze jakieś niebezpieczeństwo. Powiedział też, że policja nie uważa, by zdarzenie miało podłoże terrorystyczne ani by był to atak wymierzony w konkretne osoby. Nie odpowiedział on jednak na pytania, czy aresztowany mężczyzna był wcześniej znany policji ani czy był w przeszłości aresztowany.

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zapowiedział zwiększone patrole policji w okolicy, w której doszło do ataku. Poniżej zdjęcia z miejsca tragedii.