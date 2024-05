i Autor: Shutterstock Putin

Rosja atakuje wodociągi? Agencja Ochrony Środowiska alarmuje

Zofia Dąbrowska | PAP 20:40

Wodociągi są narażone na groźne ataki ze strony grup powiązanych z Rosją, Chinami i Iranem - alarmuje amerykańska rządowa Agencja Ochrony Środowiska (EPA). Do takich zdarzeń według przedstawicieli EPA dochodzi już teraz i to coraz częściej. Tymczasem wśród możliwych skutków tych ataków jest m.in. zwiększenie do niebezpiecznego poziomu zawartości substancji chemicznych w bieżącej wodzie.