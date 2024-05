Codziennie wieczorem palę garść liści laurowych. Dzięki temu moje życie stało się lepsze. Jest w nim więcej bogactwa oraz dobrej energii. Korzyści palenia liście laurowych

Podlewam tym jukę ogrodową raz w miesiącu. Już nie marnieje i nie usycha, a rośnie jak na drożdżach. Naturalny nawóz do juki ogrodowej

Podlewam tym ogórki 2 razy w miesiącu. Latem mam wysyp dorodnych owoców. Naturalny nawóz do ogórków

Podlewam tym skrzydłokwiat 1 raz w miesiącu. Dzięki temu rośnie jak szalony. Uratuje nawet zżółknięte liście. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Codziennie wieczorem palę liści laurowe. Domowe kadzidło, które poprawia energię w całym domu

Liście laurowe inaczej nazywane wawrzynem to popularny składnik wielu potraw. Najczęściej liście laurowe dodawane są do zup praz sosów. Nadają im niepowtarzalny smak oraz aromat. Niewiele osób wie, że liście laurowe świetnie sprawdzą się także jako naturalne kadzidła. Mają one magiczną moc przyzywania dobrej energii i odpędzania złych duchów. Codzienne palenie liści laurowych może korzystnie wpłynąć na atmosferę w całym domu i poprawić relacje z innymi domownikami. Palone liście laurowe uwalniają przyjemny aromat. Mają działania redukujące stres i kojące nerwy. Redukują poziom niepokoju oraz złych emocji. Świetnie sprawdzą się jako naturalne kadzidełka palone podczas randki lub ważnego spotkania.

Palenie liści laurowych - właściwości prozdrowotne

Domowe kadzidełka z liści laurowych wpływają nie tylko na energię i atmosferę. Mają one także szereg prozdrowotnych właściwością. Aromaterapia z wykorzystaniem liści laurowych pomaga w łagodzeniu stanów stanów zapalnych gardła oraz w redukcji kaszlu. Wawrzyn to także naturalny odstraszacz owadów. Tlące się liście uwalniają olejki eteryczne takie jak eugenol i mircen, które odstraszają komary, muchy i inne owady. Liście laurowe świetnie wpływają na koncentrację. Pomagają oczyścić umysł i skupić myśli na wykonywanym zadaniu.

Te kwiaty przyniosą Ci szczęście