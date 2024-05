Zielona ognista kula spadła z nieba nad Europą! Ten film może przerazić

Tajemnicza zielona kula płonęła nad Europą! Rozdzwoniły się telefony alarmowe. Naukowcy zabierają głos

Tajemnicza, zielona kula przeleciała po nocnym niebie, spadając na Europę! Spektakularne zjawisko widzieli mieszkańcy Hiszpanii i Portugalii. Jak powiedział rzecznik hiszpańskiego pogotowia ratunkowego w Madrycie agencji prasowej Europa Press, na numer alarmowy dzwonili wystraszeni ludzie. „Nagle wszystko wyglądało prawie jak przy świetle dziennym... wszyscy spojrzeliśmy za siebie i to zobaczyliśmy. Poczuliśmy się jak w filmie, wszyscy spojrzeliśmy na siebie i byliśmy oszołomieni. To było niesamowite" - powiedział agencji Reuters mieszkaniec Lizbony, Bernardo Taborda (31 l.), który spacerował po mieście z przyjaciółmi, gdy zobaczył zieloną kulę. Co to było?!

"Kamera ESA w Cáceres w Hiszpanii zarejestrowała zeszłej nocy ten oszałamiający meteor!"

Europejska Agencja Kosmiczna potwierdza incydent. Według naukowców zielona kula to kawałek komety. "Kamera ESA w Cáceres w Hiszpanii zarejestrowała zeszłej nocy ten oszałamiający meteor! Nasze Biuro Obrony Planetarnej analizuje obecnie rozmiar i trajektorię obiektu, aby ocenić prawdopodobieństwo, że jakikolwiek materiał dotarł na powierzchnię planety" - pisze ESA w mediach społecznościowych, pokazując film z przelotu obiektu. Wiadomo, że przeleciał on nad Hiszpanią i Portugalią z prędkością 45 km na sekundę, po czym spłonął nad Atlantykiem.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.Credit: ESA/PDO/AMS82 - AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW— ESA Operations (@esaoperations) May 19, 2024

