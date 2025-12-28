Zrobili kreskówkę z Putinem! Nie zgadniesz, co powiedział

Postać Putina pojawiła się w świątecznym odcinku rosyjskiego serialu animowanego "Prostokwaszyno"
Władimir Putin dawno, dawno temu jeździł półnago na koniu, prowadził klucz żurawi i wyławiał starożytne amfory. W ostatnich latach takich prób "ocieplania wizerunku" było znacznie mniej. Aż do teraz. Ktoś wpadł na pomysł, by postać Putina pojawiła się w świątecznym odcinku kreskówki dla dzieci. Chodzi o nową wersję serialu "Prostokwaszyno". Powstał on jeszcze w ZSRR w 1978 roku. Opowiadał o małym chłopcu, który wyprowadza się z domu do małej miejscowości Prostokwaszyno, by tam zamieszkać z gadającymi psem i kotem. W 2018 roku bajkę wskrzeszono w nieco zmienionej formie, ale zostawiając najważniejszych bohaterów - chłopca zwanego Wujkiem Fiodorem, kota Matroskina i psa Szarika. A teraz do poczciwego świata Prostokwaszyna wkroczyła nagle polityka. Oto w nowym, świątecznym odcinku gromada bohaterów udaje się do Moskwy, by oglądać choinkę i Plac Czerwony. Tam między psem a kotem wywiązuje się dyskusja o tym, czy prezydent nagrywa wcześniej noworoczne przemówienia, czy nie. Wtem do grupy dołącza sam Putin. Wita się z gadającymi zwierzakami i wygłasza następujące słowa: „Drodzy przyjaciele, niech wasza choinka noworoczna będzie ozdobiona najprzyjemniejszymi wspomnieniami, pysznymi sernikami na każdym stole, a w duszy pokojem i radością. Szczęśliwego Nowego Roku, drodzy przyjaciele”. Życzenia pokoju i pysznego serniczka od animowanego Putina to coś, czego zapewne nie wszyscy się spodziewali!
To nie pierwsza kreskówka z Putinem na świecie. Było jeszcze "Miasteczko South Park"
Bynajmniej nie był to pierwszy raz, kiedy postać Władimira Putina pojawiła się w jakiejś kreskówce. Jego debiut w animowanym świecie wyglądał jednak zgoła inaczej. Bo prawdopodobnie za taki debiut można uznać odcinek słynnej amerykańskiej kreskówki "Miasteczko South Park". Putin pojawił się w tym serialu po raz pierwszy w 2005 roku. Zadzwonił wtedy do niego Kyle z zapytaniem, czy Rosjanie nie wysłaliby wieloryba na Księżyc. W innych odcinkach animowany Putin wydaje rozkaz ataku nuklearnego na Finlandię, jeszcze innym razem tańczy bez koszulki do piosenki Frankie Goes to Hollywood "Two Tribes".