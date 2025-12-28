Zrobili kreskówkę z Putinem! Nie zgadniesz, co powiedział

Postać Putina pojawiła się w świątecznym odcinku rosyjskiego serialu animowanego "Prostokwaszyno"

Władimir Putin dawno, dawno temu jeździł półnago na koniu, prowadził klucz żurawi i wyławiał starożytne amfory. W ostatnich latach takich prób "ocieplania wizerunku" było znacznie mniej. Aż do teraz. Ktoś wpadł na pomysł, by postać Putina pojawiła się w świątecznym odcinku kreskówki dla dzieci. Chodzi o nową wersję serialu "Prostokwaszyno". Powstał on jeszcze w ZSRR w 1978 roku. Opowiadał o małym chłopcu, który wyprowadza się z domu do małej miejscowości Prostokwaszyno, by tam zamieszkać z gadającymi psem i kotem. W 2018 roku bajkę wskrzeszono w nieco zmienionej formie, ale zostawiając najważniejszych bohaterów - chłopca zwanego Wujkiem Fiodorem, kota Matroskina i psa Szarika. A teraz do poczciwego świata Prostokwaszyna wkroczyła nagle polityka. Oto w nowym, świątecznym odcinku gromada bohaterów udaje się do Moskwy, by oglądać choinkę i Plac Czerwony. Tam między psem a kotem wywiązuje się dyskusja o tym, czy prezydent nagrywa wcześniej noworoczne przemówienia, czy nie. Wtem do grupy dołącza sam Putin. Wita się z gadającymi zwierzakami i wygłasza następujące słowa: „Drodzy przyjaciele, niech wasza choinka noworoczna będzie ozdobiona najprzyjemniejszymi wspomnieniami, pysznymi sernikami na każdym stole, a w duszy pokojem i radością. Szczęśliwego Nowego Roku, drodzy przyjaciele”. Życzenia pokoju i pysznego serniczka od animowanego Putina to coś, czego zapewne nie wszyscy się spodziewali!

To nie pierwsza kreskówka z Putinem na świecie. Było jeszcze "Miasteczko South Park"

Bynajmniej nie był to pierwszy raz, kiedy postać Władimira Putina pojawiła się w jakiejś kreskówce. Jego debiut w animowanym świecie wyglądał jednak zgoła inaczej. Bo prawdopodobnie za taki debiut można uznać odcinek słynnej amerykańskiej kreskówki "Miasteczko South Park". Putin pojawił się w tym serialu po raz pierwszy w 2005 roku. Zadzwonił wtedy do niego Kyle z zapytaniem, czy Rosjanie nie wysłaliby wieloryba na Księżyc. W innych odcinkach animowany Putin wydaje rozkaz ataku nuklearnego na Finlandię, jeszcze innym razem tańczy bez koszulki do piosenki Frankie Goes to Hollywood "Two Tribes".

Вы часто спрашиваете, когда же Путин появится в Простоквашино, вот😌 pic.twitter.com/xx9Xme0qdz— 𝔄𝔲𝔡𝔞𝔠𝔢𝔰 𝔣𝔬𝔯𝔱𝔲𝔫𝔞 𝔧𝔲𝔳𝔞𝔱🇰🇿 (@fortuna_kz) December 27, 2025

Putin appears in Russian Children’s Cartoon Prostokvashino pic.twitter.com/tac3yr0oIU— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) December 27, 2025

