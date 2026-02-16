Meghan Markle i Harry przyłapani na randce. Te zdjęcia mówią wszystko o ich małżeństwie

Koniec plotek o rozwodzie? Czułe gesty Meghan Markle z mężem na trybunach

Jeszcze niedawno media huczały od plotek, sugerując, że bajka tej pary dobiega końca. Mówiono o kryzysie, a nawet o widmie rozwodu. Czyżby te doniesienia można było włożyć między bajki? Meghan Markle i książę Harry pojawili się na trybunach NBA All-Star Game w Los Angeles, nie szczędząc sobie czułości. Choć nie raz zapewniali, że chcą prywatności, tym razem obecność fotoreporterów wcale im nie przeszkadzała. W walentynkowy wieczór w Intuit Dome w Inglewood para siedziała tuż przy parkiecie. Meghan obejmowała męża i trzymała go za rękę, a gdy tylko obiektywy kierowały się na nich – zachęcała księcia do uśmiechu. Ale nie tylko Harry zajmował jej uwagę. Księżna z zapałem nagrywała telefonem popisy takich gwiazd jak LeBron James czy Luka Doncić.

Barack Obama skradł show. Zaskakująca sytuacja

Sussexowie bawili się w doborowym towarzystwie, zajmując miejsca obok Queen Latifah i jej partnerki Eboni Nichols. Jednak to nie jedyne znane twarze, które przyciągnęły uwagę tego wieczoru. Na trybunach zasiadła prawdziwa śmietanka towarzyska, w tym Barack i Michelle Obama. Były prezydent USA udowodnił, że wciąż ma świetny refleks. W pewnym momencie Barack Obama złapał piłkę lecącą prosto w trybuny i ze spokojem odrzucił ją graczom. Chwilę grozy przeżyli świadkowie szarży Devina Bookera, który musiał gwałtownie hamować, by nie wpaść na siedzącego przy linii bocznej polityka. Wśród kibiców wypatrzono również takie sławy jak Spike Lee, Ellen Pompeo czy Ludacris.