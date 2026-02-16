Grała uwielbianą prawniczkę, teraz ma 61 lat. Rozczochrana obściskuje się z 83-letnim mężem

Joanna Drzycimska
2026-02-16 12:42

Ależ to były czułości - 26 lat po ślubie, a na lotnisku nie mogli oderwać od siebie rąk! Calista Flockhart (61 l.) i Harrison Ford (83 l.) zostali przyłapani w pobliżu prywatnego samolotu. Zakochani nie szczędzili sobie pocałunków i przytulasów. Legendarna Ally McBeal w pewnym momencie chwyciła nawet męża za pupę!

Grała uwielbianą prawniczkę, teraz ma 61 lat. Całuje się na lotnisku z 83-letnim mężem

Autor: Kathy Hutchins/ Shutterstock
  • Gwiazda "Ally McBeal" Calista Flockhart i Harrison Ford tworzą jedną z najbardziej sensacyjnych par Hollywood.
  • Dzieli ich 22 lata, ale jak twierdzą, różnica wieku nigdy nie miała wpływu na ich miłość.
  • Po ponad dwudziestu latach związku, ich namiętność wciąż kwitnie, co udowadniają najnowsze zdjęcia.
  • Zobacz, jak wygląda prawdziwa miłość po latach i co Calista sądzi o porannym wyglądzie Harrisona!

Dzielą ich 22 lata, łączy miłość i namiętność

To była jedna z najbardziej sensacyjnych miłości! W 2002 roku ubiegłego wieku media obiegła informacja na temat romansu trzydziestokilkuletniej wówczas gwiazdy serialu "Ally McBeal" Calisty Flockhart i zbliżającego się do sześćdziesiątki gwiazdora "Indiany Jonesa", Harrisona Forda. W 2003 roku w wywiadzie dla magazynu "Hello!" aktor przyznał oficjalnie, że jest zakochany. "Miłość romantyczna jest jedną z najbardziej ekscytujących i satysfakcjonujących form miłości. Myślę, że istnieje na nią potencjał na każdym etapie życia" - mówił wtedy, co przypomina teraz "Daily Mail". 

Legendarna Ally McBeal zakochana od ponad 20 lat!

Calista Flockhart mówiła wówczas, że ​​różnica wieku między nimi "nie robi na niej wrażenia". "Czasami nawet mówię: »Wow, ciągle zapominam, że on jest ode mnie starszy o 22 lata«. To w ogóle nie ma wpływu na nasz związek. Podoba mi się, jak wygląda o poranku. Nie jest przystojny, raczej słodki. Wygląda jak mały chłopiec".

Wszystko wskazuje na to, że mimo upływu ponad dwudziestu lat - nic się nie zmieniło. "Daily Mail" opublikował właśnie zdjęcia pary. Widać na nich zakochanych. obejmujących się na płycie lotniska w Los Angeles, dokąd polecieli prywatnym samolotem na walentynki. Oboje byli ubrani bardzo na luzie, nieco rozczochrani. Oboje nie mogli od siebie oderwać rąk - całowali się, obejmowali, Calista w pewnym momencie chwyciła nawet męża za pupę! Każdemu życzyć takiej miłości!

