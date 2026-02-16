Grała uwielbianą prawniczkę, teraz ma 61 lat. Rozczochrana obściskuje się z 83-letnim mężem

Gwiazda "Ally McBeal" Calista Flockhart i Harrison Ford tworzą jedną z najbardziej sensacyjnych par Hollywood.

Dzieli ich 22 lata, ale jak twierdzą, różnica wieku nigdy nie miała wpływu na ich miłość.

Po ponad dwudziestu latach związku, ich namiętność wciąż kwitnie, co udowadniają najnowsze zdjęcia.

Zobacz, jak wygląda prawdziwa miłość po latach i co Calista sądzi o porannym wyglądzie Harrisona!

Dzielą ich 22 lata, łączy miłość i namiętność

To była jedna z najbardziej sensacyjnych miłości! W 2002 roku ubiegłego wieku media obiegła informacja na temat romansu trzydziestokilkuletniej wówczas gwiazdy serialu "Ally McBeal" Calisty Flockhart i zbliżającego się do sześćdziesiątki gwiazdora "Indiany Jonesa", Harrisona Forda. W 2003 roku w wywiadzie dla magazynu "Hello!" aktor przyznał oficjalnie, że jest zakochany. "Miłość romantyczna jest jedną z najbardziej ekscytujących i satysfakcjonujących form miłości. Myślę, że istnieje na nią potencjał na każdym etapie życia" - mówił wtedy, co przypomina teraz "Daily Mail".

Legendarna Ally McBeal zakochana od ponad 20 lat!

Calista Flockhart mówiła wówczas, że ​​różnica wieku między nimi "nie robi na niej wrażenia". "Czasami nawet mówię: »Wow, ciągle zapominam, że on jest ode mnie starszy o 22 lata«. To w ogóle nie ma wpływu na nasz związek. Podoba mi się, jak wygląda o poranku. Nie jest przystojny, raczej słodki. Wygląda jak mały chłopiec".

Wszystko wskazuje na to, że mimo upływu ponad dwudziestu lat - nic się nie zmieniło. "Daily Mail" opublikował właśnie zdjęcia pary. Widać na nich zakochanych. obejmujących się na płycie lotniska w Los Angeles, dokąd polecieli prywatnym samolotem na walentynki. Oboje byli ubrani bardzo na luzie, nieco rozczochrani. Oboje nie mogli od siebie oderwać rąk - całowali się, obejmowali, Calista w pewnym momencie chwyciła nawet męża za pupę! Każdemu życzyć takiej miłości!

Harrison Ford, 83, and Calista Flockhart, 61, kiss on the tarmac as they arrive back in LA on Valentine's Day https://t.co/RUCCuudzxe— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 16, 2026