Sylwester z Dwójką 2025 - kto wystąpi? Oto gwiazdy Sylwestra w Katowicach

Kto wystąpi na Sylwestrze z Dwójką w Katowicach?

Line-up Sylwestra z Dwójką 2025 to prawdziwa gratka dla miłośników polskiej muzyki. Organizatorzy zadbali o różnorodność gatunkową, zapraszając zarówno legendy sceny, jak i najpopularniejszych artystów młodego pokolenia.

Zagraniczne gwiazdy rozgrzeją katowicką scenę

Tegoroczny "Sylwester z Dwójką" z pewnością przyciągnie fanów z całej Polski, a to za sprawą międzynarodowych gwiazd, które wystąpią w Katowicach. Największą atrakcją wieczoru będzie występ Stinga, legendarnego brytyjskiego artysty, znanego z takich przebojów jak "Englishman In New York" czy "Every Breath You Take". Jego obecność na scenie to gwarancja niezapomnianych wrażeń i okazja do usłyszenia ponadczasowych hitów. Sting, multiinstrumentalista i kompozytor, był liderem zespołu The Police w latach 70. i 80., zanim rozpoczął karierę solową w 1981 roku.

Oprócz Stinga, publiczność bawić się będzie w rytm włoskich przebojów. Na scenie pojawią się Al Bano i Romina Power, którzy od dekad zachwycają swoim brzmieniem, a ich hit "Felicitá" z pewnością porwie do tańca. Nie zabraknie również Francesco Napoli, który wielokrotnie występował w Polsce, oferując wyjątkową mieszankę włoskich i międzynarodowych hitów. Do jego największych przebojów należy "Balla Balla".

Królowie sceny i ponadczasowe hity w Katowicach

Wśród artystów, którzy rozgrzeją publiczność "Sylwestra z Dwójką", znajdą się prawdziwe ikony polskiej muzyki. Maryla Rodowicz, Doda, Justyna Steczkowska, Kayah oraz Andrzej Piaseczny to tylko niektóre z gwiazd, których przeboje od lat bawią Polaków. Maryla Rodowicz, której udział w koncercie sylwestrowym od lat budzi zainteresowanie, wraca na scenę TVP po kilku latach przerwy, obiecując wyjątkowe emocje i trochę kontrowersji. Justyna Steczkowska zapowiedziała natomiast dopracowaną, eurowizyjną "Gaję" – widowisko, nad którym pracowała przez wiele miesięcy. Nie zabraknie również zespołu Ich Troje, który udowodnił, że potrafi podbić każdą scenę. Fanów rockowych brzmień ucieszy występ zespołu Piersi. Na scenie pojawi się także legendarny zespół Kombii oraz Jacek Stachursky, a Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" wprowadzi element tradycji do sylwestrowej zabawy.

Pop, rap i nowoczesne brzmienia pod Spodkiem

Dla miłośników nowszych brzmień i aktualnych hitów Telewizja Polska przygotowała równie imponującą listę artystów.

Dawid Kwiatkowski – popularny wokalista popowy, którego twórczość cieszy się uznaniem wśród młodszej publiczności. Znany z takich utworów jak "Bez Ciebie", "Proste" czy "Idziesz ze mną".

Blanka – artystka, która zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w Konkursie Eurowizji 2023, a jej hit "Solo" podbił serca fanów.

Viki Gabor – młoda i utalentowana wokalistka, która zapowiedziała premierowe utwory i widowiskową oprawę swojego występu. Zwyciężczyni Eurowizji Junior z piosenką "Superhero", z Kayah nagrała piosenkę "Ramię w ramię".

Cleo – charyzmatyczna wokalistka, której utwory łączą w sobie elementy popu i folku. Jej największe przeboje to "My Słowianie", "Łowcy gwiazd" czy "Dom".

Margaret – artystka znana z oryginalnego stylu i przebojów takich jak "Byle jak", "Cool Me Down" czy "Tańcz głupia".

Michał Szpak – wokalista o niezwykłej osobowości scenicznej i mocnym głosie. Jego utwory takie jak "Color of Your Life" czy "Jesteś bohaterem" są dobrze znane publiczności.

Oskar Cyms – młody wokalista, który zdążył podbić serca publiczności hitami, takimi jak "Na niebie", "Niech mówią", "Cały czas" czy "Co noc".

Malik Montana – jeden z najgłośniejszych raperów polskiej sceny, którego występ podkreśla rosnącą pozycję hip-hopu w mainstreamie. Do jego znanych utworów należą "Papuga", "911" czy "Jagodzianki".

Kaeyra – utalentowana artystka, która zaprezentuje swoje największe przeboje, wśród których "Sour" na pewno jest znany publiczności.

Carla Fernandes – młoda piosenkarka, która stawiała swoje pierwsze sceniczne kroki w "The Voice Of Poland", a latem 2025 roku zdobyła Bursztynowego Słowika z piosenką "Co, jeśli?".

Wiktoria Kida – kolejna młoda artystka znana z piosenki "Oj, dziewczyno!", która zaprezentuje swój talent.

Modelki – zespół, który wniesie świeżość i nowoczesne brzmienia, które na co dzień możemy usłyszeć w "Chyba że z Tobą" czy "Miss Dior".

Roxie Węgiel – zwyciężczyni Eurowizji Junior, która udowodniła, że sięga po dojrzalsze utwory, a wśród nich znajdują się "Falochrony" czy "Miasto". Na koncie ma też duet z Marylą Rodowicz w piosence "Damą być".

Kuba Badach – ceniony wokalista i muzyk, znany z wszechstronności.

Mandaryna – powracająca na scenę artystka, której występ z "Ev'ry Night" z Sopotu w 2005 roku przeszedł do historii polskiej popkultury.

EMO – dołączy do grona wykonawców i być może zaprezentuje takie utwory jak "365 Days" czy "Don’t mess with my mind".

Grzegorz Hyży – wokalista znany z radiowych przebojów, takich jak "Na chwilę" czy "Król nocy".

Vix.N – artysta, który stoi za hitem "Ne Rozumiju".

Folk, dance i disco polo na Sylwestrze z Dwójką

"Sylwester z Dwójką" to impreza, która ma łączyć pokolenia i różne gusta muzyczne.

Long & Junior – duet znany z energetycznych rytmów dance i disco polo, a ich "Kolorowa sukienka" czy "Tańcz, tańcz, tańcz" rozgrzewają parkiety.

Feel – zespół Piotra Kupichy, którego hity takie jak "A gdy jest już ciemno", "No pokaż na co Cię stać" czy "Jak anioła głos" z pewnością rozgrzeją publiczność.

Poparzeni Kawą Trzy – zespół znany z połączenia muzyki rockowej, ska i folku, a ich "Byłaś dla mnie wszystkim" to prawdziwy hymn.

Katowicki Spodek i przyległy plac Sławika i Antalla zamienią się w centrum noworocznej zabawy, oferując spektakularną oprawę wizualną i tradycyjne odliczanie do północy.

Prowadzący Sylwestra z Dwójką w Katowicach 2025

Tegorocznego Sylwestra z Dwójką poprowadzi pięcioro gospodarzy.

Marta Surnik – prezenterka TVP, znana widzom m.in. z "Pytania na śniadanie".

Michał Wiśniewski – lider zespołu Ich Troje, wystąpi w podwójnej roli – jako prowadzący i artysta.

Piotr Kupicha – wokalista zespołu Feel, również pojawi się w podwójnej roli – prowadzącego i artysty.

Ola Budka – dziennikarka muzyczna Radia 357.

Mateusz Opyrchał – dziennikarz RMF FM.

Nie możecie tego przegapić. Transmisja "Sylwestra z Dwójką" rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 19:50 na antenie TVP2 oraz w TVP VOD.

Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz i Ich Troje na Sylwestrze z Dwójką