Kim jest Carla Fernandes? Tego o niej nie wiecie!

Na to nikt by nie wpadł

Carla Fernandes urodziła się 19 kwietnia 2003 roku w Londynie. To polska piosenkarka, autorka tekstów oraz kompozytorka pochodzenia hiszpańsko-portugalskiego. Jej mama jest Polką, a ojciec ma korzenie hiszpańsko-portugalskie. Carla wychowała się w Polsce w wielokulturowej rodzinie. Dziewczyna posługuje się kilkoma językami.

Zobacz też: Kto wystąpi na sylwestrze TVP? Oto lista uczestników

Carla Fernandes - kariera oraz życie prywatne

Carla Fernandes pod koniec 2018 roku wzięła udział w przesłuchaniach do programu TVP2 "The Voice Kids". Dotarła do finału, gdzie zaprezentowała cover utworu Alessii Cary "Scars to Your Beautiful". Niestety nie dostała się do czołowej trójki.

W 2020 roku premierę miał jej debiutancki singel "Jungle". Pod koniec 2021 roku z okazji swoich osiemnastych urodzin wydała EP-kę "18". Z kolei w 2022 roku wydany został singel "Mi amor", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "365 dni: Ten dzień".

Zobacz też: Sylwester z Dwójką nie tylko w TV. Gdzie i kiedy można oglądać imprezę?

Carla jest też członkinią kolektywu "Hotel Torino". Współpraca z grupą zaowocowała stworzeniem w 2023 roku muzyki i tekstu m.in. do singla Wersow "Ten jeden moment" oraz utworu "I Just Need a Friend", który reprezentował Polskę w 21. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Zobacz też: Zespół Modelki. Kim są gwiazdy Sylwestra z Dwójką? Na YouTube jeden ich kawałek ma 15 milionów odsłon!

Tego o Carli Fernandes nie wiecie

Carla Fernandes w 2021 roku rozpoczęła studia na profilu stomatologicznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Po pierwszym roku studiów przeszła jednak na urlop dziekański. Zdecydowała, że w tym czasie chce rozwijać karierę muzyczną.

Zobacz też: TVP przechytrzyła konkurencję!? Właśnie ogłoszono specjalną gwiazdę "Sylwestra z Dwójką". W Chorzowie zagra GIGANT!

Koniecznie obserwujcie też stronę "Super Express". Znajdziecie tu najświeższe informacje dotyczące "Sylwestra z Dwójką 2024"! Impreza odbywa się pod patronatem medialnym Super Expressu.

Zobacz też: Sylwester z Dwójką. TVP szykuje na Stadionie Śląskim największe widowisko

Zobacz naszą galerię: Kim jest Carla Fernandes? Artystka pojawi się na Stadionie Śląskim

Sonda Sylwester z Dwójką czy Polsatem? Dwójka Polsat