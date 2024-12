Zespoł Modelki. Kim są gwiazdy Sylwestra z Dwójką? Na YouTube jeden ich kawałek ma 15 milionów odsłon!

Na to nikt by nie wpadł

Modelki zagrają na Sylwestra z Dwójką!

Ponad 15 milionów wyświetleń na YouTube w miesiąc? Tego dokonały trzy młodziutkie wokalistki z zespołu Modelki. Grupa to polski girls band założony w 2023, w jego skład wchodzą: Urszula Kowalska, Agnieszka Nowakowska i Zuzanna Fija.

Narodziny Modelek

Pomysł na Modelki powstał z inicjatywy Antony’ego Esci, Vłodarskiego i Urszuli Kowalskiej, zwyciężczyni programu Mali giganci. Celem projektu było stworzenie grupy rapowej składającej się z trzech pięknych i zdolnych wokalistek. Po kilku miesiącach do zespołu dołączyła Agnieszka Nowakowska, finalistka The Voice Kids, a w lutym 2023 skład uzupełniła Zuzanna Fijak, lekkoatletka, która amatorsko nagrywała swoje utwory i publikował je w mediach społecznościowych.

Niesamowity hit "Chyba, że z Tobą" zawojował YouTube, a dziewczyny z dnia na dzień stały się wielkimi gwiazdami, szczególnie wśród młodszej publiczności. Co więcej, przebój pokrył się złotem w zaledwie 10 dni od premiery!

Na czym polega fenomen Modelek? Ich "Chyba, że z Tobą" łatwo wpada w ucho, ma lekki przyjemny tekst, a występujące w teledysku wokalistki są przepiękne! Dziewczyny w dodatku bardzo dobrze wieddzą. jak zbudować wokół swojej muzyki pewną specjalną otoczkę...

Kim są Modelki?

Aga, Ula i Zuzanna nagrały już inne rapowe kawałki jak "On Me" czy utwór, w ktorym wystąpiły razem z Meggie - "Billboard Drop".

Modelki pokazują, że dziś nie trzeba mieć wielkich pieniędzy na promocję, aby osiągnąć sukces. Dziewczyny zaczęły docierać do szerszej widowni dzięki filmikom na TikToku. Tam właśnie tam ich hit stał się przebojowym viralem i 3 nieznane nikomu wokalistki stały się sławne. Modelki to trzyosobowy zespół, który tworzą Aga Nowakowska, Ula Kowalska i Zuza Fijak. Jak się okazuje, gwiazdy mają spore doświadczenie ze śpiewaniem. Aga Nowakowska była uczestniczką 1. edycji "The Voice Kids", gdzie dotarła do finału, Ula Kowalska wygrała 3. edycję "Małych gigantów", ale to nie koniec jej sukcesów. Ula była także finalistką Eurowizji Junior 2017 oraz wydała polski hymn mistrzostw świata w piłce nożnej w 2018 roku. Zuzanna Fijak z kolei wcześniej nie próbowała profesjonalnych występów, za to podbijała sieć swoimi rapowymi kawałkami.

Co Modelki pokażą w Sylwestra z Dwójką/

Sukces Modelki zawdzięczają też zapewne teledyskom, na których są piękne i niezwykle seksowne. Jak pokażą się podczas Sylwestra z Dwójką? Zapewne jak zwykle czyli szałowo! Oglądajcie.

