Genialny żużel na Motoarenie! Torunianie i Sparta stworzyli spektakularne widowisko

Żużel: PRES GRUPA Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław, 1. kolejka PGE Ekstraligi

Starcie toruńsko-wrocławskie zamykało pierwszą kolejkę sezonu 2025. Do trzeciej drużyny ubiegłorocznych rozgrywek przyjechał wicemistrz Polski. Przedstawiciele obu obozów nie ukrywają, że mają mistrzowskie aspiracje. Trudno było wytypować faworyta. Przy takich gwiazdozbiorach miała zadecydować dyspozycja dnia. - Zobaczymy, jak nas życie zweryfikuje. Postaramy się o dobre wyniki zarówno w Toruniu, jak i na wyjazdach. Podczas sparingów zawodnicy dużo testowali, niektórzy po 6-7 silników - mówił przed spotkaniem Piotr Baron. Wyniki i relację z meczu znajdziecie pod galerią ze zdjęciami kibiców i zawodników z Motoareny.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 49:41

Na Motoarenie byliśmy krótko po godzinie 19:00. W powietrzu czuć było atmosferę wielkiego święta. Frekwencja była znakomita, podobnie doping ze strony fanów obu zespołów. Zawodnicy odpłacili się bardzo ciekawymi wyścigami i to już w pierwszej serii. Juniorzy z Wrocławia wypracowali dwupunktową przewagę dla swojej ekipy, choć za sprawą Marcela Kowolika zrobiło się nerwowo. Na drugim łuku pojechał zbyt szeroko i zaliczył kontakt z bandą. Ostatecznie opanował maszynę i dowiózł punkt.

W biegu nr 3 kapitalnie powalczyli Mikkel Michelsen i Maciej Janowski, górą był ten drugi. Z tyłu Emil Sajfutdinow po nieudanym starcie przedarł się na trzecią pozycję. Pod koniec serii nie zadziałała dobrze taśma maszyny startowej. Dotknął jej Robert Lambert, ale sędzia Michał Sasień dopuścił go do powtórki. Kontrowersyjna decyzja wywołała burzliwą decyzję w mediach społecznościowych. W powtórce mieliśmy nie lada sensację. Antoni Kawczyński znakomicie wystartował i zamknął Daniela Bewleya. Torunianie pomknęli po podwójny triumf, a Lambert znakomicie "zaopiekował się" młodszym kolegą. Motoarena oszalała z radości!

Druga seria to popis liderów obu ekip. Po kapitalnej jeździe na dystansie, Artiom Łaguta przywiózł za plecami Emila Sajfutdinowa, a Robert Lambert i Patryk Dudek przywrócili prowadzenie gospodarzom. W swoim trzecie starcie ponownie mógł się podobać Kawczyński, ale tym razem Dan Bewley znalazł na niego sposób. Ozdobą wyścigu ósmego była jednak walka Sajfutdinowa z Kowalskim. Rosjanin z polskim paszportem napędzał się po zewnętrznej, a na pierwszym łuku ostatniego okrążenia ostrym atakiem wyprzedził 25-latka. A chwilę później przyszedł wyścig numer 9! Walka Artioma Łaguty z Robertem Lambertem może kandydować do biegu sezonu. Rosjaninowi z polskim paszportem przeszkodził Brady Kurtz, ale lider gości napędził się po zewnętrznej i na ostatnich metrach wyprzedził wicemistrza świata. To były żużlowe delicje!

Na początku czwartej serii trener Dariusz Śledź rozpoczął taktyczne harce. Dana Bewleya zmienił Maciej Janowski i "Magic" stworzył parę z Artiomem Łagutą. Tymczasem... Dudek z Michelsen wymierzyli podwójny cios gwiazdom przyjezdnych. Ci odpowiedzieli w kolejnej gonitwie. Jadący z "taktyka" Krawczyk przyjechał za plecami Brady'ego Kurtza, który zrehabilitował się za wcześniejsze niepowodzenia. Przed wyścigami nominowanymi było 42:36, ponieważ Maciej Janowski zdołał utrzymać za plecami duet Lambert - Sajfutdinow.

Wygrana gospodarzy stała się faktem po kapitalnym wyścigu duetu Michelsen - Sajfutdinow. Gościom nie pomógł Artiom Łaguta, który jechał jako rezerwa taktyczna. Przyjezdni dokonali kosmetyki wyniku w ostatnim wyścigu. Bardzo szybki Łaguta pokonał na dystansie Patryka Dudka i "Spartanie" triumfowali 4:2. Ostatecznie "Anioły" wygrały w stosunku 49:41.

Mecz był znakomitą reklamą żużla. Na torze działo się mnóstwo, a wynik był niepewny do wyścigu nr 14. Obie drużyny pokazały, że nie bez powodu są faworytami do medali. Tego wieczoru na Motoarenie zgadzało się właściwie wszystko, choć kontrowersja z biegu nr 4 będzie szeroko omawiana. Po zawodach dobrą wiadomość przekazał kibicom Piotr Baron. - Zostaje do sezonu 2027 - powiedział szkoleniowiec "Aniołów".

Betard Sparta Wrocław - 41

1. Artiom Łaguta - 13 (3,3,2,1,1,3)

2. Brady Kurtz - 4 (0,1,0,3,0)

3. Bartłomiej Kowalski - 3+1 (0,1*,2,0,-)

4. Daniel Bewley - 4+1 (1,2,1*,-)

5. Maciej Janowski - 9+1 (3,1,1*,0,3,1)

6. Jakub Krawczyk - 7+1 (3,0,2,2*)

7. Marcel Kowolik - 1 (1,0,-)

8. Nikodem Mikołajczak - NS

KS Toruń - 49

9. Patryk Dudek - 12+1 (2,2*,3,3,2)

10. Robert Lambert - 9 (3,3,1,2,0)

11. Jan Kvech - 4+1 (1*,3,0,1)

12. Mikkel Michelsen - 9+2 (2,0,3,2*,2*)

13. Emil Sajfutdinow - 10+2 (1*,2,3,1*,3)

14. Antoni Kawczyński - 4+1 (2,2*,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 1 (0,0,1)

16. Oskar Rumiński - NS

Sędzia: Michał Sasień

Bieg po biegu: