Wyjątkowe spotkanie wigilijne w Toruniu, Święty Mikołaj przyszedł do potrzebujących

Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19 odbyła się 19 grudnia. Podczas spotkania osoby potrzebujące pomocy mogły liczyć na pyszne jedzenie, piękną oprawę muzyczną i prezenty od świętego Mikołaja. To

Swój talent zaprezentowała Olga Gwizdała z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, na miejscu był również sam święty Mikołaj!

Zobaczcie naszą krótką relację i zdjęcia z tej imprezy!

Toruń: Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19

Ekipa Coffee House Waryńskiego 19 to ludzie, którzy w pierwszej kolejności chcą pomagać tym, którzy z różnych powodów znaleźli się w kryzysie. Pomoc mogą znaleźć osoby uzależnione i samotne. To właśnie dla tych ostatnich organizowana jest Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19. - Dzięki ogromnemu wsparciu wielu wspaniałych ludzi i instytucji nasze stoły znów były pełne pysznego jedzenia - przekazali organizatorzy.

Marcin Gryga, który od dawien dawna wspiera inicjatywę powiedział "Super Expressowi", że liczba uczestników Wigilii przerosła oczekiwania. - Był święty Mikołaj, były namioty od Fundacji Kraj Wspaniały, oświetlenie i nagłośnienie. Nie udałoby nam się to wszystko, gdyby nie wsparcie darczyńców - podkreślił Gryga. Potrzebujący mogli liczyć na świąteczne paczki z prezentami. Zobaczcie fotorelację z Wigilii dla potrzebujących!

Opisywana wyżej inicjatywa nie udałaby się bez wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem mogliby obdzielić pół Torunia. Przedstawiciele Coffee House Waryńskiego 19 pokazali w mediach społecznościowych film z tej wyjątkowej Wigilii. Zamieszczamy go poniżej.

Nasza redakcja składa przy tej okazji najlepsze życzenia wszystkim czytelnikom z Torunia i nie tylko. Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze na 2026 rok!