Wyjątkowe spotkanie wigilijne w Toruniu, Święty Mikołaj przyszedł do potrzebujących

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-23 16:52

Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19 w Toruniu to wyjątkowe wydarzenie z wielu względów. Przede wszystkim organizatorów i przyjaciół połączyła chęć pomagania potrzebującym. To właśnie do tych ostatnich przyszedł św. Mikołaj. Nie zabrakło pysznego jedzenia i oprawy muzycznej. Zobaczcie relację z tego wydarzenia na se.pl.

  • Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19 odbyła się 19 grudnia. Podczas spotkania osoby potrzebujące pomocy mogły liczyć na pyszne jedzenie, piękną oprawę muzyczną i prezenty od świętego Mikołaja. To 
  • Swój talent zaprezentowała Olga Gwizdała z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, na miejscu był również sam święty Mikołaj!
  • Zobaczcie naszą krótką relację i zdjęcia z tej imprezy!

Toruń: Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19 

Ekipa Coffee House Waryńskiego 19 to ludzie, którzy w pierwszej kolejności chcą pomagać tym, którzy z różnych powodów znaleźli się w kryzysie. Pomoc mogą znaleźć osoby uzależnione i samotne. To właśnie dla tych ostatnich organizowana jest Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19. - Dzięki ogromnemu wsparciu wielu wspaniałych ludzi i instytucji nasze stoły znów były pełne pysznego jedzenia - przekazali organizatorzy.

Marcin Gryga, który od dawien dawna wspiera inicjatywę powiedział "Super Expressowi", że liczba uczestników Wigilii przerosła oczekiwania. - Był święty Mikołaj, były namioty od Fundacji Kraj Wspaniały, oświetlenie i nagłośnienie. Nie udałoby nam się to wszystko, gdyby nie wsparcie darczyńców - podkreślił Gryga. Potrzebujący mogli liczyć na świąteczne paczki z prezentami. Zobaczcie fotorelację z Wigilii dla potrzebujących!

Wigilia w Coffee House Waryńskiego 19. Święty Mikołaj przyszedł do potrzebujących wsparcia
Opisywana wyżej inicjatywa nie udałaby się bez wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem mogliby obdzielić pół Torunia. Przedstawiciele Coffee House Waryńskiego 19 pokazali w mediach społecznościowych film z tej wyjątkowej Wigilii. Zamieszczamy go poniżej.

Nasza redakcja składa przy tej okazji najlepsze życzenia wszystkim czytelnikom z Torunia i nie tylko. Wesołych Świąt i wszystkiego co najlepsze na 2026 rok!

