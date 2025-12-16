Specjalny system policzy ludzi na toruńskiej starówce. Będzie stała kontrola

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025/26 w Toruniu to impreza, która wiąże się z ogromnymi wyzwaniami organizacyjnymi. Władze miasta i przedstawiciele służb przekazali ważne informacje, dotyczące bezpieczeństwa.

Organizatorzy będą stale monitorować liczbę uczestników sylwestra Polsatu. Pomoże im w tym specjalny system. Przygotowane zostaną trzy główne wejścia, działać będą też dwa punkty informacyjne.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025/26 w Toruniu

Impreza Polsatu znów zawita do samego serca toruńskiej starówki. Współpraca ze stacją telewizyjną kosztuje gród Kopernika 1 700 000 zł brutto. Na scenie pojawią się znani artyści - muzycy rockowi i gwiazdy pop. Na liście mamy m.in.:

Perfect

Majkę Jeżowską

Big Cyc

Julię Żugaj

Enej

Zenka Martyniuka

- Bezpieczeństwo uczestników wydarzenia jest naszym absolutnym priorytetem. Współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, służbami medycznymi oraz organizatorem, aby zadbać o każdy szczegół, który pozwoli mieszkańcom i gościom bawić się w komfortowych warunkach. Apelujemy, aby przyjeżdżając do Torunia bawić się z głową, dbać o swoje bezpieczeństwo, ale także współuczestników wydarzenia - podkreśla Marcin Centkowski, rzecznik prasowy PMT. Szczegóły dotyczące organizacji, wejścia na imprezę i liczby uczestników podajemy pod galerią ze zdjęciami z zeszłego roku.

Trzy główne wejścia, dwa punkty informacyjne, specjalny system do liczenia

Rzecznik prezydenta Pawła Gulewskiego przekazał nam istotne informacje organizacyjne. Publiczność będzie wpuszczana na teren imprezy masowej od godz. 17:00 w dniu 31.12.2025 roku. Start wydarzenia (z transmisją telewizyjną) o godzinie 19:45.

Przewidziano 3 główne wejścia na teren imprezy masowej od ul. Chełmińskiej, Szerokiej i Żeglarskiej;

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wejść na teren imprezy masowej od strony ul. Panny Marii;

Dla osób z niepełnosprawnościami będzie wydzielony sektor na terenie imprezy masowej;

Przy wejściu na teren imprezy masowej będą działały dwa punkty informacyjne - od strony ul. Chełmińskiej oraz ul. Żeglarskiej/Szerokiej - będzie w nich można uzyskać informacje dotyczące wydarzenia, a rodzice będą mogli pobrać naklejki, które będzie można przykleić na kurtce dziecka (z możliwością udostępnienia telefonu), aby - w przypadku zagubienie dziecka - łatwiej było je odnaleźć

- W strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 000 osób. Będzie wprowadzony system liczenia publiczności, umożliwiający kontrolowanie bieżącej liczby osób na terenie imprezy masowej przeznaczonej dla publiczności. Nie przewiduje się stosowania siedzeń dla widzów - czytamy w komunikacie UMT.

Władze miasta informują ponadto, że ze względów bezpieczeństwa uczestników wydarzenia na ul. Chełmińskiej i ul. Królowej Jadwigi będą zlokalizowane blokady autobusowe.

Teren imprezy masowej (wygrodzony płotkami zaporowymi) obejmuje:

Rynek Staromiejski, ul. Chełmińska (na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Franciszkańska),

ul. Żeglarska (na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Św. Jana), ul. Różana (na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Piekary),

ul. Panny Marii (na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Piekary)

- Ulica Szeroka w Toruniu nie stanowi terenu imprezy masowej. Na ul. Szerokiej (przy Rynku Staromiejskim w Toruniu) zostaną przed imprezą masową ustawione tzw. przedbramki. Zaraz po wpuszczeniu publiczności na teren imprezy masowej przedbramki zostaną rozebrane i usunięte - podaje UMT.

Na miejscu będą piesze patrole ratowników medycznych. Na teren imprezy nie można wprowadzać psów i innych zwierząt. Więcej informacji, m.in. dotyczących parkingów i komunikacji miejskiej podamy wkrótce.