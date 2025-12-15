Ciechocinek wrócił na kolejową mapę Polski

Ciechocinek to miasto, które znane jest w całym kraju i nie tylko. Miejscowość uzdrowiskowa słynie głównie z leczniczego klimatu oraz oczywiście kultowych tężni, które każdego roku odwiedzane są przez ogromną liczbę turystów.

Wielu dziwiło się więc, że do tak znanej i lubianej destynacji nie dojeżdża pociąg, choć dawniej połączenia kolejowe istniały i miały się dobrze. Z czasem jednak z nich zrezygnowano i dopiero po 14 latach ponownie zdecydowano się wprowadzić Ciechocinek na tory. Na początku tego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały bowiem porozumienie na rzecz przywrócenia połączeń pasażerskich na linii kolejowej 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek.

Pociągi do Ciechocinka już są. Pierwszy przejazd za nami

Od 14 grudnia 2025 roku po 14 latach znów można dostać się do Ciechocinka pociągiem. Historyczny przejazd przyciągnął tłumy - zarówno w Toruniu, skąd wyruszył skład, jak i na dworcu w Ciechocinku, gdzie mieszkańcy witali pociąg z wyraźnym wzruszeniem. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów - w inauguracyjnym kursie zabrakło miejsc siedzących.

Uruchamiamy trzynaście par połączeń z Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka, z których pięć jest przedłużonych do Torunia, a w perspektywie kolejnego roku [mamy] także połączenia bezpośrednie z Bydgoszczy. Wszystkie przejazdy będą skomunikowane z pociągami z Włocławka, na którym również nam bardzo zależy. Rocznie na tej trasie nasze pociągi przejadą 133 tysiące kilometrów - mówiła wicemarszałek Aneta Jędrzejewska. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pociągi wróciły do Ciechocinka [FOTORELACJA]

Wspólna inwestycja samorządów i kolei

Reaktywacja połączenia kolejowego była możliwa dzięki współpracy wielu instytucji. Kluczową rolę odegrał samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a także PKP Polskie Linie Kolejowe, odpowiedzialne za infrastrukturę. Do projektu włączyły się również lokalne samorządy: powiat aleksandrowski, miasta Aleksandrów Kujawski i Ciechocinek oraz gmina Aleksandrów Kujawski.

Co ciekawe, do 15 lutego 2026 roku bilet na trasie Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek kosztuje symboliczną złotówkę dla wszystkich pasażerów. Po tym terminie wprowadzona zostanie specjalna taryfa dla seniorów powyżej 65. roku życia – przejazd ma kosztować jedynie 4 złote.

Kursy koleją do Ciechocinka

Od 15 grudnia połączenia kolejowe do Ciechocinka wchodzą w regularny rozkład jazdy. Każdego dnia kursować będzie 13 par pociągów na trasie Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek. Tak jak już wspominaliśmy pięć z nich zostało wydłużonych do Torunia, a w planach w perspektywie kolejnego roku są również połączenia bezpośrednie z Bydgoszczy. Wszystkie kursy skomunikowano z pociągami z Włocławka, co ma ułatwić podróże mieszkańcom regionu.

Bardzo jesteśmy zadowoleni. Ja pamiętam, jako mała dziewczynka, jak tu kursowały pociągi. I do szkoły dojeżdżają, i do pracy do Torunia, i pociąg o późniejszych godzinach będzie kursował to na pewno będzie lepiej - relacjonowała mieszkanka dla bydgoszcz.tvp.pl.

Trzeba było prywatny samochód wziąć, żeby dojechać do Ciechocinka na te zabiegi wszelkie, a to jednak ten pociąg ułatwia sprawę - opowiadał kuracjusz dla bydgoszcz.tvp.pl.

