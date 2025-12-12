12-latka rozpyliła gaz pieprzowy podczas lekcji! Konieczna była ewakuacja uczniów i nauczycieli

Anna Kisiel
2025-12-12 11:40

W jednej z toruńskich szkół podstawowych doszło do groźnej sytuacji: 12-letnia uczennica rozpyliła gaz pieprzowy w sali lekcyjnej. Szkoła została natychmiast ewakuowana, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń – informuje portal Oto Toruń.

Szczecin. 19 dzieci poszkodowanych. Uczeń rozpylił w szkole gaz pieprzowy?

Autor: Shutterstock Rozpylenie nieznanej substancji, prawdopodobnie gazu pieprzowego, skończyło się hospitalizacją czterech uczniów Szkoły Podstawowej numer 55 w Szczecinie, zdj. ilustracyjne
Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia, około godziny 14:00 w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Jak podaje portal Oto Toruń, drażniącą substancję miała rozpylić w jednej z sal lekcyjnych zaledwie 12-letnia uczennica.

Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe – policja, straż pożarna oraz pogotowie. Dyrekcja szkoły zarządziła ewakuację około 60 osób, w tym uczniów i personelu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Medycy udzielili pomocy jedynie osobom, które zgłosiły taką potrzebę.

– Dyrekcja placówki zadziałała prawidłowo – uruchomiła procedury bezpieczeństwa, dzięki czemu wszystkie osoby przebywające w budynku zostały ewakuowane do bezpiecznego miejsca – mówi dziennikarzom portalu Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia.

W związku z incydentem dyrekcja szkoły powiadomiła również organ prowadzący, czyli Urząd Miasta Torunia. Policja oraz miejskie służby będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia, a sama szkoła zapowiedziała dodatkowe działania profilaktyczne.

W placówce przy ul. Krasińskiego w najbliższym czasie planowane są spotkania dla uczniów dotyczące zagrożeń związanych z posługiwaniem się nieznanymi substancjami oraz zasad bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią. Urząd Miasta Torunia chce, aby podobne zajęcia odbyły się we wszystkich toruńskich szkołach podstawowych.

Gaz pieprzowy to nie zabawka!

Gaz pieprzowy działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Kontakt z nim powoduje natychmiastowe pieczenie oczu, łzawienie, silne zaczerwienienie, obrzęk powiek i czasowe częściowe lub całkowite zaburzenie widzenia. W układzie oddechowym wywołuje kaszel, pieczenie w gardle i klatce piersiowej oraz trudności w oddychaniu. Na skórze może powodować pieczenie, zaczerwienienie i podrażnienie. Efekty działania gazu pieprzowego są zazwyczaj chwilowe i ustępują po kilku minutach do godziny po zneutralizowaniu substancji.

