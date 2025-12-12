Ukrył nóż przy nadgarstku. Nagle zaatakował policjantów. Wiemy, co dalej z mężczyzną

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-12 10:24

Policjanci z Torunia zapukali do mieszkającego na Bydgoskim Przedmieściu 55-latka. Mężczyzna wyszedł do nich z... dwiema maczetami w dłoniach! Mało tego, przy nadgarstku ukrył nóż. W pewnym momencie zaatakował mundurowych. Sprawca usłyszał trzy zarzuty. Sąd posłał go za kratki. Szczegóły na se.pl.

  • Wracamy do sprawy ataku na policjantów z Torunia. Do niepokojącego zdarzenia doszło 9 grudnia na Bydgoskim Przedmieściu. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany!
  • Policjanci wnioskowali o tymczasowy areszt dla 55-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku i wysłał mężczyznę za kratki.
  • Sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia. Szczegóły opisujemy w poniższym materiale.

Toruń: Ukrył nóż przy nadgarstku. Nagle zaatakował policjantów

O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy 9 grudnia w tym materiale. Funkcjonariusze pojechali tego dnia na Bydgoskie Przedmieście, celem zatrzymania sprawcy gróźb karalnych. Policyjna akcja nie przebiegła jednak spokojnie. - Na miejscu drzwi otworzył im podejrzany 55-latek z maczetami w dłoniach. Policjanci polecili odrzucić mu te niebezpieczne przedmioty, przekazali, że są policjantami, chwytając jednocześnie za broń służbową. Mężczyzna odłożył maczety i po chwili, podczas zakładania kajdanek, zaatakował jednego z policjantów ukrytym przy nadgarstku nożem, próbując wbić go w brzuch policjanta - przypomina mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Atak na policjantów w Toruniu. Sprawca aresztowany
5 zdjęć

Areszt dla 55-latka z Torunia

Na szczęście policjanci nie odnieśli poważnych obrażeń. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany. Usłyszał już zarzuty dotyczące:

  • gróźb karalnych wobec znanej mu osoby;
  • czynnej napaści na interweniujących mundurowych;
  • oraz zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych.

- Sąd przychylił się do wniosku śledczych i wobec podejrzanego zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za przestępstwa, o które jest podejrzany grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności - podsumował mł. asp. Dobrzeniecki.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

W Toruniu zabił legendarny dzwon Tuba Dei! Wyjątkowa okazja
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ