Ukrył nóż przy nadgarstku. Nagle zaatakował policjantów. Wiemy, co dalej z mężczyzną

Wracamy do sprawy ataku na policjantów z Torunia. Do niepokojącego zdarzenia doszło 9 grudnia na Bydgoskim Przedmieściu. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany!

Policjanci wnioskowali o tymczasowy areszt dla 55-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku i wysłał mężczyznę za kratki.

Sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia. Szczegóły opisujemy w poniższym materiale.

Toruń: Ukrył nóż przy nadgarstku. Nagle zaatakował policjantów

O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy 9 grudnia w tym materiale. Funkcjonariusze pojechali tego dnia na Bydgoskie Przedmieście, celem zatrzymania sprawcy gróźb karalnych. Policyjna akcja nie przebiegła jednak spokojnie. - Na miejscu drzwi otworzył im podejrzany 55-latek z maczetami w dłoniach. Policjanci polecili odrzucić mu te niebezpieczne przedmioty, przekazali, że są policjantami, chwytając jednocześnie za broń służbową. Mężczyzna odłożył maczety i po chwili, podczas zakładania kajdanek, zaatakował jednego z policjantów ukrytym przy nadgarstku nożem, próbując wbić go w brzuch policjanta - przypomina mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Areszt dla 55-latka z Torunia

Na szczęście policjanci nie odnieśli poważnych obrażeń. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany. Usłyszał już zarzuty dotyczące:

gróźb karalnych wobec znanej mu osoby;

czynnej napaści na interweniujących mundurowych;

oraz zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych.

- Sąd przychylił się do wniosku śledczych i wobec podejrzanego zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za przestępstwa, o które jest podejrzany grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności - podsumował mł. asp. Dobrzeniecki.

