Horror podczas policyjnej interwencji. Wyszedł z dwoma maczetami. Potem było jeszcze gorzej

Toruń: Atak nożem na policjanta na Bydgoskim Przedmieściu

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek (9 grudnia 2025 r.) po godzinie 9:00. Aspirant Dominika Bocian z KMP poinformowała nas, że kryminalni z komisariatu na śródmieściu pojechali na Bydgoskie Przedmieście, by zatrzymać sprawcę gróźb karalnych. - Na miejscu drzwi otworzył im podejrzany 55-latek z maczetami w obu dłoniach. Policjanci polecili odrzucić mu te niebezpieczne przedmioty, przekazali, że są policjantami chwytając jednocześnie za broń służbową - przekazała funkcjonariuszka.

- Mężczyzna odłożył maczety i po chwili, podczas zakładania kajdanek zaatakował jednego z policjantów ukrytym przy nadgarstku nożem, próbując wbić go w brzuch policjanta. Agresor został przez funkcjonariuszy szybko i skutecznie obezwładniony. Zaatakowany policjant odniósł obrażenia nie zagrażające jego życiu - zrelacjonowała oficer prasowa toruńskiej komendy.

Czytaj też: Straszny wypadek przerwał życie młodego kierowcy. 20-latek nie miał szans!

Areszt dla 55-latka

Zatrzymany mężczyzna trafił już do policyjnej celi. Aspirant Bocian podkreśla, że 55-latek odpowie nie tylko za groźby, lecz także za atak na policjanta z użyciem niebezpiecznego narzędzia. - Za to przestępstwo grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci będą wnioskowali o tymczasowy areszt - podsumowała oficer prasowa KMP. Teraz o losie podejrzanego zdecyduje sąd. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].