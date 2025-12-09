Horror podczas policyjnej interwencji. Wyszedł z dwoma maczetami. Potem było jeszcze gorzej

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-09 14:50

Dramat podczas policyjnej interwencji w Toruniu. Gdy funkcjonariusze zapukali do mieszkania 55-latka z Bydgoskiego Przedmieścia, ten otworzył im z maczetami w dłoniach. - Podczas zatrzymania próbował ugodzić w brzuch jednego z kryminalnych - informuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Kajdanki, zdjęcie ilustracyjne

i

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe Kajdanki, zdjęcie ilustracyjne

Toruń: Atak nożem na policjanta na Bydgoskim Przedmieściu

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek (9 grudnia 2025 r.) po godzinie 9:00. Aspirant Dominika Bocian z KMP poinformowała nas, że kryminalni z komisariatu na śródmieściu pojechali na Bydgoskie Przedmieście, by zatrzymać sprawcę gróźb karalnych. - Na miejscu drzwi otworzył im podejrzany 55-latek z maczetami w obu dłoniach. Policjanci polecili odrzucić mu te niebezpieczne przedmioty, przekazali, że są policjantami chwytając jednocześnie za broń służbową - przekazała funkcjonariuszka.

- Mężczyzna odłożył maczety i po chwili, podczas zakładania kajdanek zaatakował jednego z policjantów ukrytym przy nadgarstku nożem, próbując wbić go w brzuch policjanta. Agresor został przez funkcjonariuszy szybko i skutecznie obezwładniony. Zaatakowany policjant odniósł obrażenia nie zagrażające jego życiu - zrelacjonowała oficer prasowa toruńskiej komendy.

Areszt dla 55-latka

Zatrzymany mężczyzna trafił już do policyjnej celi. Aspirant Bocian podkreśla, że 55-latek odpowie nie tylko za groźby, lecz także za atak na policjanta z użyciem niebezpiecznego narzędzia. - Za to przestępstwo grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci będą wnioskowali o tymczasowy areszt - podsumowała oficer prasowa KMP. Teraz o losie podejrzanego zdecyduje sąd. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

POLICJA TORUŃ