Awaria w Sądzie Okręgowego w Toruniu. Budynek wyłączony z użytkowania

Jak wynika z pierwszego komunikatu, „ze względu na poważną awarię w budynku D Sądu Okręgowego w Toruniu mieszczącym się przy ul. Fosa Staromiejska 12/14 budynek ten zostaje wyłączony z użytkowania”.

W konsekwencji wszystkie posiedzenia zaplanowane na 5 oraz 6 lutego 2026 roku zostały odwołane. Jednocześnie podkreślono, że budynek przy ul. Piekary 51 funkcjonuje bez zmian.

Odwołane posiedzenia i utrudniony dostęp do akt

Awaria wpłynęła także na dostęp do dokumentów. Sąd poinformował, że „ze względu na ograniczony dostęp do akt spraw prowadzonych w I Wydziale Cywilnym, IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydziale Gospodarczym oraz VIII Wydziale Cywilnym Odwoławczym korzystanie z czytelni jest znacząco utrudnione”.

Obecnie możliwy jest dostęp do akt jedynie w przypadkach, gdy znajdują się już w zasobach czytelni. Sąd zapewnił, że o dalszych zmianach będzie informował na bieżąco i przeprosił za niedogodności.

Dalsze decyzje prezesa sądu. Zniesienie terminów rozpraw

Na tym jednak nie koniec decyzji. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu Wojciech Modrzyński wydał kolejne zarządzenie.

− W związku z awarią (…) zarządzam zniesienie wyznaczonych terminów rozpraw i posiedzeń jawnych w okresie od 9 do 10 lutego 2026 roku − czytamy w komunikacie.

Decyzja dotyczy I Wydziału Cywilnego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydziału Gospodarczego oraz VIII Wydziału Cywilnego Odwoławczego. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i ma zostać opublikowane na Portalu Wewnętrznym oraz stronie BIP sądu.

Dodatkowe ograniczenia ogłosił również dyrektor sądu Marek Trymerski. W związku z awarią i wyłączeniem budynku z użytkowania wstrzymano możliwość korzystania z pokoi gościnnych przez najbliższe dwa miesiące, czyli do końca kwietnia 2026 roku. Także ten komunikat ma zostać zamieszczony na Portalu Wewnętrznym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Toruniu.

