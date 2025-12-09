Brutalny atak w Toruniu. Ukrainiec uderzony pałką teleskopową w głowę! Powód szokuje

Brutalny atak na tle narodowościowym w centrum Torunia trafił na wokandę. Młody torunianin uderzył obywatela Ukrainy pałką teleskopową. Jak ustalono, był to czyn motywowany nienawiścią. O sprawie informują „Nowości”.

Wiosną tego roku Toruń stał się miejscem niebezpiecznego incydentu, który wpisuje się w niepokojący trend wzrostu przestępstw z nienawiści w Polsce. Jak informują „Nowości”, 8 marca 2025 roku, w Dzień Kobiet, na ul. Chełmińskiej doszło do ataku na obywatela Ukrainy. Poszkodowanym był Hlib H., który został uderzony w głowę pałką teleskopową.

Sprawa Daniela M. – bo to on usłyszał zarzuty – trafiła już do Sądu Okręgowego w Toruniu. Prokuratura zarzuca mu popełnienie przestępstwa na tle nienawiści narodowościowej. Jak przekazał „Nowościom” rzecznik sądu, okoliczności zdarzenia nie pozostawiają wątpliwości co do motywów działania sprawcy.

Daniel M. oskarżony jest o to, że w dniu 8 marca 2025 roku w Toruniu przy ul. Chełmińskiej, działając publicznie i stosując przemoc w postaci uderzenia pałką teleskopową w głowę dokonał naruszenia nietykalności cielesnej obywatela Ukrainy Hliba H. z powodu jego przynależności narodowej – przekazuje „Nowościom” sędzia Andrzej Walenta, rzecznik Sądu Okręgowego w Toruniu.

Czyn, o który oskarżony jest młody torunianin, kwalifikowany jest jako przestępstwo z art. 119 § 1 Kodeksu karnego w zbiegu z art. 257 Kodeksu karnego. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

1 grudnia odbyło się już posiedzenie wstępne w tej sprawie. Jak informują „Nowości”, pierwsza rozprawa została wyznaczona na 18 grudnia. Niewykluczone, że proces zakończy się szybciej, niż pierwotnie zakładano.

Być może dojdzie do dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego – zapowiada sędzia Andrzej Walenta.

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe tylko za zgodą prokuratury i sądu, pod warunkiem przyznania się do winy, okazania skruchy oraz uzgodnienia kary. Jak zauważają „Nowości”, po dokonanym ataku Daniel M. wyraźnie zmienił swoją postawę, jednak decyzja sądu w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzona.

Policyjne statystyki pokazują, że podobnych spraw w Polsce przybywa. Funkcjonariusze alarmują, że w bieżącym roku znacząco wzrosła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią – na tle narodowościowym, rasowym i religijnym. Sprawa z Torunia jest jednym z przykładów tego niepokojącego zjawiska.

