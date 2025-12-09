Brutalny atak w Toruniu. Ukrainiec uderzony pałką teleskopową w głowę! Powód szokuje

Wiosną tego roku Toruń stał się miejscem niebezpiecznego incydentu, który wpisuje się w niepokojący trend wzrostu przestępstw z nienawiści w Polsce. Jak informują „Nowości”, 8 marca 2025 roku, w Dzień Kobiet, na ul. Chełmińskiej doszło do ataku na obywatela Ukrainy. Poszkodowanym był Hlib H., który został uderzony w głowę pałką teleskopową.

Sprawa Daniela M. – bo to on usłyszał zarzuty – trafiła już do Sądu Okręgowego w Toruniu. Prokuratura zarzuca mu popełnienie przestępstwa na tle nienawiści narodowościowej. Jak przekazał „Nowościom” rzecznik sądu, okoliczności zdarzenia nie pozostawiają wątpliwości co do motywów działania sprawcy.

– Daniel M. oskarżony jest o to, że w dniu 8 marca 2025 roku w Toruniu przy ul. Chełmińskiej, działając publicznie i stosując przemoc w postaci uderzenia pałką teleskopową w głowę dokonał naruszenia nietykalności cielesnej obywatela Ukrainy Hliba H. z powodu jego przynależności narodowej – przekazuje „Nowościom” sędzia Andrzej Walenta, rzecznik Sądu Okręgowego w Toruniu.

Czyn, o który oskarżony jest młody torunianin, kwalifikowany jest jako przestępstwo z art. 119 § 1 Kodeksu karnego w zbiegu z art. 257 Kodeksu karnego. Grozi za to kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

1 grudnia odbyło się już posiedzenie wstępne w tej sprawie. Jak informują „Nowości”, pierwsza rozprawa została wyznaczona na 18 grudnia. Niewykluczone, że proces zakończy się szybciej, niż pierwotnie zakładano.

– Być może dojdzie do dobrowolnego poddania się karze przez oskarżonego – zapowiada sędzia Andrzej Walenta.

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe tylko za zgodą prokuratury i sądu, pod warunkiem przyznania się do winy, okazania skruchy oraz uzgodnienia kary. Jak zauważają „Nowości”, po dokonanym ataku Daniel M. wyraźnie zmienił swoją postawę, jednak decyzja sądu w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzona.

Policyjne statystyki pokazują, że podobnych spraw w Polsce przybywa. Funkcjonariusze alarmują, że w bieżącym roku znacząco wzrosła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią – na tle narodowościowym, rasowym i religijnym. Sprawa z Torunia jest jednym z przykładów tego niepokojącego zjawiska.