BMW wypadło z drogi i dachowało! Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
2026-02-06 14:13

Poranek na drogach regionu znów okazał się bardzo niebezpieczny. W piątek (6 lutego) na drodze powiatowej pomiędzy Paprosem a Bronisławiem doszło do dachowania samochodu osobowego. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe. Szczegóły zdarzenia podajemy poniżej!

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 7:25. Jak informują strażacy z OSP Kruszwica, do zdarzenia zadysponowano zastęp GBA Renault. 

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy samochód osobowy, który znajdował się poza jezdnią, przewrócony na bok w wyniku dachowania – relacjonują druhowie z OSP Kruszwica.

W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba – mężczyzna. Jak przekazują strażacy, przed ich przyjazdem kierowca samodzielnie opuścił pojazd.

Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu pojazdu oraz udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego – informuje OSP Kruszwica.

Mężczyzna został przebadany przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala.

Poszkodowany został zabrany przez ZRM do szpitala z urazem ręki – dodają strażacy.

W akcji brały udział dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu pracowały także pogotowie ratunkowe i policja. W działaniach uczestniczyły także jednostki: OSP Kruszwica, OSP Wróble,oraz JRG 1 Inowrocław.

Policja apeluje do kierowców!

Służby wciąż apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Panują bardzo trudne warunki – śliska nawierzchnia, miejscami oblodzenie oraz zmienna aura sprawiają, że droga hamowania znacząco się wydłuża, a panowanie nad pojazdem bywa mocno utrudnione. Funkcjonariusze przypominają o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na jezdni, zachowania bezpiecznych odstępów między pojazdami oraz unikania gwałtownych manewrów. Chwila nieuwagi lub brawury może zakończyć się groźnym wypadkiem, dlatego w takich warunkach warto zdjąć nogę z gazu i dojechać do celu wolniej, ale bezpiecznie.

