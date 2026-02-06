Wyciek chemikaliów obok tężni. Może dojść do skażenia wód gruntowych

Wyciek chemikaliów w Inowrocławiu

Jak poinformował portal rmf24.pl, w Inowrocławiu zaledwie 200 m od tężni solankowych w glebie wykryto kwaśne chemikalia. Substancja została najprawdopodobniej nielegalnie spuszczona do ziemi na terenie jednej z prywatnych posesji, gdzie działa firma zajmująca się produkcją kwasów tłuszczowych. Według nieoficjalnych doniesień mógł być to kwas siarkowy.

Chemiczna katastrofa tuż przy tężniach

Całą sprawą zajmuje się już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Bydgoszczy. Dodatkowo trwają dokładne analizy chemikaliów, więc na więcej konkretów przyjdzie jeszcze czas. Niestety wiadomo już, że w momencie gdy ziemia rozmarznie - a odwilż zbliża się wielkimi krokami - możliwe jest skażenie wód gruntowych.

Co z tężniami w Inowrocławiu?

W związku z tym, że chemikalia wykryto niedaleko tężni solankowych, wiele osób zastanawia się więc czy korzystanie z nich jest bezpieczne. Na ten moment nie stwierdzono skażenia powietrza ani samej solanki używanej w instalacji, lecz warto także zauważyć, iż tężnie obecnie pozostają zamknięte.

Tężnie Inowrocław

Tężnie solankowe w Inowrocławiu to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów tego typu w Polsce oraz kluczowa atrakcja uzdrowiskowa regionu. Zlokalizowane w Parku Solankowym, tworzą unikalny mikroklimat bogaty w aerozol solankowy, porównywalny do nadmorskiego, który korzystnie wpływa na drogi oddech, układ krążenia i ogólną odporność organizmu. Kompleks składa się z trzech monumentalnych, drewnianych konstrukcji o łącznej długości ponad 300 metrów i od lat przyciąga tysiące kuracjuszy, turystów oraz mieszkańców, stanowiąc wizytówkę Inowrocławia i jeden z symboli kujawsko-pomorskiego uzdrowiska.

