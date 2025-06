Spis treści

Tężnie solankowe w wielu uzdrowiskach w Polsce postrzegane są jak oaza zdrowia. Według wielu opinii inhalacje z solanki świetnie wpływają na samopoczucie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej miejscowości w kraju - nie tylko tych uzdrowiskowych - decyduje się na zainwestowanie w takie obiekty. W ostatnim czasie jednak pojawiają się głosy, iż tężnie nie są wcale tak idealne, jakby mogło się wydawać.

Na co pomaga tężnia solankowa?

Inhalacja solankowa pomaga przede wszystkim w leczeniu i profilaktyce chorób układu oddechowego. Dzięki powstałemu aerozolowi z solanki, bogatemu w mikroelementy (jod, brom, wapń, magnez, sód, żelazo), wdychanie powietrza w tężni działa m.in. nawilżająco i oczyszczająco na drogi oddechowe oraz łagodząco w przypadku astmy czy alergii.

Kto nie powinien korzystać z tężni solankowej?

Co ciekawe, mało kto o tym wie, lecz istnieją przeciwskazania do korzystania z tężni solankowych. Z inhalacji tego typu nie powinny korzystać osoby m.in. z ostrą infekcją dróg oddechowych, niewydolnością krążenia, chorobami zakaźnymi czy z nowotworami złośliwymi w fazie aktywnej.

Czy inhalacje solankowe są zdrowe? Naukowcy poddają w wątpliwość dotychczasowe fakty

Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pokazały, że tężnie solankowe mogą nie być wcale tak zdrowe jak dotychczas sądzono. Jak czytamy na portalu smoglab.pl mgiełka, którą wdychamy, może być zanieczyszczona bakteriami i grzybami. W trakcie dwóch lat badań, które zostały przeprowadzone przy Zalewie Nowohuckim w Krakowie, okazało się, że aż dwukrotnie solanka w tym miejscu była zanieczyszczona.

Jak pokazują moje badania, które tak naprawdę prowadzę od początku uruchomienia tężni przy zalewie w Nowej Hucie, w solance występują bakterie, gronkowce i co najgorsze, stwierdzona została również, bakteria Escherichia coli (pałeczka okrężnicy), a także Enterococcus faecalis (paciorkowiec kałowy) i Clostridium perfringens (laseczka zgorzeli gazowej) – wyjaśniała prof. dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka z Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, czytamy na smoglab.pl.

Łukasz Pawlik dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej twierdzi, że zanieczyszczenia w tężni nad Zalewem Nowohuckim nie są niepokojące. Nie zgadza się z tym jednak naukowczyni z UR w Krakowie, która przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 kwietnia 2006 r. dotyczącym wymagań, jakie powinna spełniać woda lecznicza stosowana do inhalacji występowanie bakterii E. coli, E. faecalis i C. perfringens w wodzie służącej do takiej inhalacji jest niedopuszczalne.

Warto zaznaczyć, iż znalezione zanieczyszczenia - bakterie Escherichia coli, Enterococcus faecalis, czy Clostridium perfringens nie przeszły do mgiełki, lecz według badaczy zawsze może się to zmienić i należy zachować ostrożność. Do tego jednak co wdychamy, przedostaje się wiele innych drobnoustrojów, np. gronkowce i grzyby pleśniowe.

Jak korzystać z tężni solankowych, aby zminimalizować ryzyko?

Mimo wszystko nie trzeba rezygnować z korzystania z tężni solankowych. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach, które pomogą zminimalizować ryzyko:

unikaj dotykania solanki i nie pozwalaj na to dzieciom

nie opłukuj twarzy ani rąk w solance

unikaj wdychania mgiełki, jeśli masz obniżoną odporność

wybieraj tężnie, w których woda jest regularnie wymieniana i monitorowana

po wizycie w tężni umyj dokładnie ręce.