Odwiedziłam ciechocińskie tężnie. Wrażenia? Bez zachwytu i tłumów

Tężnie w Ciechocinku - atrakcja, o której słyszał każdy

Ciechocinek to legendarna miejscowość uzdrowiskowa w województwie kujawsko-pomorskim nieopodal Torunia i Bydgoszczy. W okresie majówki 2025 postanowiłam udać się w te rejony, by przekonać się, czy owiane wielką chwałą ciechocińskie tężnie są rzeczywiście tak wyjątkowe. Okazuje się, że choć drewniana konstrukcja robi wrażenie, a szum solanki i unoszący się w powietrzu specyficzny zapach mają niepowtarzalny klimat, to będąc na miejscu, można poczuć się nieco melancholijnie. Dlaczego?

Według mnie Ciechocinek sprawiał wrażenie, jakby nagle się zatrzymał. Spodziewałam się bowiem, iż kolejki do kas nie będą się kończyć, a tłum ludzi będzie krążył wokół tężni niczym w letnie weekendy nad morzem. Tymczasem było tam niemalże pusto - głównym bohaterem tego dnia bez wątpienia stała się cisza, która niekiedy przerywana była szumem solanki. Czyżby faktycznie czas świetności tego miejsca już dawno minął?

Cena zdrowia i ciszy. Ile kosztuje spacer pod solanką?

Na własnej skórze przekonałam się, że tężnie najprawdopodobniej nie przyciągają już takich tłumów jak kiedyś, lecz kasy biletowe nadal działają. Za wejście na obszar tężniowy - jak się okazuje - trzeba zapłacić i to nie mało. Relaks przy drewnianych konstrukcjach ma swoją konkretną cenę i na pewno wyższą niż się spodziewałam.

W kasie biletowej siedział przemiły starszy pan, a wokół całego obszaru krążył także ochroniarz, który dokładnie sprawdzał, czy aby na pewno ktoś nie wchodzi do Inhalatorium, nie mając biletu. Chcąc bowiem pospacerować tylko po obszarze tężniowym, należy zapłacić 13 zł za bilet normalny lub 10 zł za ulgowy. Natomiast ci, którzy chcą skorzystać dodatkowo z Inhalatorium, muszą dopłacić jeszcze 20 zł w przypadku wejściówki normalnej lub 15 zł w przypadku ulgowej. Na wycieczkę wybrałam się z moim partnerem i taka atrakcja kosztowała nas łącznie 66 zł. Czy to dużo? To zależy, jak bardzo ktoś wierzy w uzdrawiające działanie solanki, jednak dla rodzin z dziećmi odwiedzenie tężni w Ciechocinku to z pewnością spory wydatek, nawet biorąc pod uwagę ulgi.

Czy warto odwiedzić tężnie w Ciechocinku? Subiektywna opinia bez filtra i zachwytów na siłę

Tężnie w Ciechocinku bez wątpienia mają swój urok, jednak jadąc na miejsce, nie można liczyć na coś spektakularnego, nowoczesnego i tętniącego życiem. Co prawda uwielbiam miejsca z duszą i historią, lecz w tym przypadku uważam, że owa dusza była nieco zaspana. Dla niektórych osób może być to jednak plus, więc wszystko zależy od preferencji. Jedno jest oczywiście pewne - tężnie w Ciechocinku to już ikoniczna atrakcja w województwie kujawsko-pomorskim i będąc w okolicy, warto się zatrzymać i na własne oczy zobaczyć, jak olbrzymią konstrukcją możemy się pochwalić.

