Koszmar w biały dzień! Kobieta zginęła pod kołami ciężarówki

Tragiczny wypadek na jednym z ruchliwych skrzyżowań w Toruniu. Na oznakowanym przejściu dla pieszych seniorka została potrącona przez samochód ciężarowy. Pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala, kobieta zmarła. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury.

  • W poniedziałek, 29 grudnia 2025 roku około godziny 15:00 w Toruniu, na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury z Grudziądzką, 59-letni kierowca ciężarowego mercedesa potrącił na przejściu dla pieszych 83-letnią kobietę.
  • Seniorka zmarła w szpitalu krótko po przewiezieniu z miejsca wypadku z powodu odniesionych obrażeń.
  • Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury w celu ustalenia przyczyn i szczegółowych okoliczności wypadku oraz apeluje o ostrożność na drogach, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 29 grudnia 2025 roku, około godziny 15:00 w Toruniu. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Toruniu, wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury z ulicą Grudziądzką. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe oraz policjanci, którzy rozpoczęli czynności wyjaśniające.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce ustalili, że kierujący ciężarowym mercedesem z naczepą, 59-letni mężczyzna, potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 83-letnią kobietę – przekazała asp. Dominika Bocian, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Seniorka doznała poważnych obrażeń. Z miejsca zdarzenia została przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jej życie. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne.

Seniorka, krótko po przewiezieniu do szpitala zmarła – poinformowała asp. Dominika Bocian.

Jak podkreśla toruńska policja, obecnie prowadzone są czynności procesowe mające na celu dokładne ustalenie przyczyn i przebiegu wypadku.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo ma wyjaśnić przyczynę i szczegółowe okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku – dodała oficer prasowa KMP w Toruniu.

Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy, który ma pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzeń i jednoznacznym ustaleniu odpowiedzialności.

