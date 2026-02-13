Walentynki w Toruniu: Darmowe atrakcje na starówce. "Romantyczna scena, jakiej jeszcze nie było"

- Duże wydarzenie z sercem, zlokalizowanym na Rynku Staromiejskim. Walentynki tym razem odbędą się pod hasłem "Love is in the square" - tak wydarzenia, związane z 14 lutego (i nie tylko) zapowiada Łukasz Drygalski, Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

W programie m.in. ruchome murale z oprawą muzyczną w tle, romantyczne spacery i foto pamiątka.

W tym materiale analizujemy darmowe atrakcje i prezentujemy szczegółowy harmonogram.

Walentynki 2026 w Toruniu: Ruchome murale do 15 lutego

W dniach 12-15 lutego, w godzinach 17:00-22:00, Rynek Staromiejski błyszczy ruchomymi muralami z oprawą muzyczną w tle. Autorami ruchomych murali pn. "Love is in the square" są przedstawiciele węgierskiej grupy Lightspray Visual, znani z tworzenia monumentalnych, kinetycznych obrazów świetlnych. Artyści łączą klasyczne techniki oświetleniowe z nowoczesnym językiem wizualnym, wykorzystując stare rzutniki o wysokiej jasności oraz autorskie, ruchome struktury. Dzięki nim architektura Rynku ożyje światłem, ruchem i rytmem, tworząc nastrojową przestrzeń idealną na wieczorne spacery.

- To nie są takie zwykłe projekcje na na budynkach, tylko takie monumentalne ruchome murale z muzyką w tle, bardzo fajnie oprawione, tworzone przy użyciu takich unikatowych rzutników - podkreśla Łukasz Drygalski, Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Walentynkowe spacery po Toruniu

Wydarzenie wzbogacą walentynkowe spacery z przewodnikiem. "W poszukiwaniu toruńskich symboli miłości" to romantyczny, walentynkowy spacer, który pozwoli uczestnikom odkryć Toruń poprzez historie uczuć.

- Oprowadzanie rozpocznie się o godz. 12:00 pod siedzibą Informacji Turystycznej a trasa poprowadzi przez miejsca nastrojowe i symboliczne. Spacer skończy się przy Krzywej Wieży, gdzie będzie można obejrzeć wystawę prac Joana Miró i ogrzać się przy filiżance ciepłej herbaty. Po toruńskich symbolach miłości oprowadzi Paweł Bukowski, który od ponad 20 lat snuje opowieści tak, by przyciągały dzieci i dorosłych z całego świata - zapowiada Urząd Miasta Torunia.

Uwaga - ta atrakcja nie jest darmowa! Na spacery obowiązują zapisy:

online poprzez system rezerwacyjny na stronie visitTorun.com

mailowo - [email protected]

telefonicznie: 56 621 09 30, 56 621 09 31, 886 082 380

stacjonarnie w siedzibie Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu, ul. Szeroka 43

koszt spaceru: 35 zł/osoba

Niezwykła foto pamiątka z Walentynek

Łukasz Drygalski zaprasza też do korzystania z foto pamiątki, która będzie dostępna 14 lutego. - Będzie można wysłać list do ukochanej osoby. Czekamy z profesjonalnym fotospotem, gdzie na tle świetlistych murali będzie można zrobić sobie naprawdę fajne, pamiątkowe zdjęcie - zachęca rozmówca Radia ESKA.

Fotografie będzie można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej. Wyjątkową atrakcją będzie możliwość wysłania prawdziwej zaprojektowanej specjalnie na tę okazję walentynki. Kartki będzie można nadać na miejscu dzięki współpracy z Pocztą Polską.

Walentynki w Toruniu 2026: Plan wydarzeń, harmonogram

12-15 lutego, godz. 17:00 - 22:00 - ruchome murale na Rynku Staromiejskim, Toruń

14-15 lutego (sobota-niedziela), godzina 12:00 - romantyczne spacery z przewodnikiem dla zakochanych

14 lutego (sobota) - kulminacja wydarzeń

12:00 - romantyczny spacer dla zakochanych, teren zespołu staromiejskiego (zbiórka przed siedzibą Informacji Turystycznej, ul. Szeroka 43, Toruń - atrakcja płatna!)

17:00-22:00 - ruchome murale, Rynek Staromiejski, Toruń

17:00-22:00 - foto pamiątka i walentynkowa poczta, Rynek Staromiejski, Toruń

To nie wszystko! W godzinach 16:00 - 18:00 na TorTorze będzie można skorzystać z walentynkowej ślizgawki. Wstęp wolny! Szczegółowy program z darmowymi i płatnymi atrakcjami znajdziecie w tym miejscu!

