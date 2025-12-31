Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w Toruniu: Szczegółowy informator. Komunikacja, parkingi i pociągi

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-12-31 15:06

Sylwestrowa Moc Przebojów po raz drugi zagości w Toruniu! Impreza sylwestrowa Polsatu ma rozgrzać tysiące uczestników i miliony przed telewizorami. Warto wiedzieć, jak dojechać na toruńską starówkę. W szczegółowym informatorze prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące komunikacji miejskiej, parkingów i pociągów.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Toruniu

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Sylwestrowa Moc Przebojów w Toruniu
  • Sylwestrowa Moc Przebojów z przełomu 2024 i 2025 roku okazała się wielkim sukcesem. Nic więc dziwnego, że Polsat i władze Torunia dogadały się w kwestii kolejnej edycji. Prezydent Paweł Gulewski zapewniał, że jego zespół na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo.
  • Na stronie UMT pojawił się szczegółowy informator, który zawiera m.in. informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, parkingów i pociągów. 
  • Gdzie zaparkować? Jak dojechać na starówkę? Wyjaśniamy poniżej.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w Toruniu

Już w połowie grudnia pisaliśmy w "Super Expressie" o kwestiach logistycznych, związanych z Sylwestrową Mocą Przebojów 2025/26 w Toruniu. Impreza Polsatu ponownie przyciągnie tłumy na starówkę. Na scenie wystąpią m.in.:

  • Perfect i Łukasz Drapała
  • Majka Jeżowska
  • Zenek Martyniuk
  • Beata Kozidrak
  • Enej
  • Lady Pank
  • Thomas Anders

Budowa infrastruktury rozpoczęła się już 8 grudnia. Scena jest wyższa niż w zeszłym roku. - W tym roku jest 800 m² ekranów diodowych na których będziemy wyświetlać elementy scenograficzne, zbliżenia artystów, również elementy scenograficzne związane z Toruniem, z gotykiem, z charakterem miasta i województwa - mówił Wojciech Zaguła z firmy SOS Music.

- Planujemy powiększenie liczby prowadzących i będą to 4 pary. Chcemy jak najpiękniej pokazać toruńską starówkę. Umieszczamy tzw. zwany line camera. To jest kamera na linie, która będzie jeździła między sceną a ulicą, przez ulicę Szeroką, aż do ulicy Szczytnej. Będziemy w stanie pokazać bardzo pięknie całą starówkę, bo ta kamera będzie sobie zaglądała również w boczne ulice - zdradził przedstawiciel organizatora.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z poprzedniej edycji Sylwestrowej Mocy Przebojów!

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024. Tłumy na imprezie Polsatu w Toruniu. Zdjęcia gwiazd i uczestników
94 zdjęcia

Bezpieczeństwo podczas imprezy sylwestrowej. Komunikat UMT

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025/26 to nie tylko wspaniały koncert, ale również ogromne wyzwanie logistyczne. Już od wczesnych godzin popołudniowych, tłumy obserwowały próby artystów. Co warto wiedzieć, jeśli tego dnia udajemy się na toruńską starówkę? W komunikacie UMT pojawiły się ważne szczegóły:

  • Publiczność będzie wpuszczana na teren imprezy masowej od godz. 17:00. 
  • Organizatorzy przewidzieli 3 główne wejścia na teren imprezy masowej od ul. Chełmińskiej, Szerokiej i Żeglarskiej. 
  • Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wejść na teren imprezy masowej od strony ul. Panny Marii. Dla osób z niepełnosprawnościami będzie wydzielony sektor na terenie imprezy masowej. 
  • Przy wejściu na teren imprezy masowej będą działały dwa punkty informacyjne - od strony ul. Chełmińskiej oraz ul. Żeglarskiej/Szerokiej - będzie w nich można uzyskać informacje dotyczące wydarzenia, a rodzice będą mogli pobrać naklejki, które będzie można przykleić na kurtce dziecka (z możliwością udostępnienia telefonu), aby - w przypadku zagubienie dziecka - łatwiej było je odnaleźć.
  • W strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 000 osób.
  • Ze względów bezpieczeństwa uczestników wydarzenia na ul. Chełmińskiej i ul. Królowej Jadwigi będą zlokalizowane blokady autobusowe.
  • Na terenie imprezy masowej będą zlokalizowane 3 punkty medyczne zlokalizowane: na dziedzińcu Ratusza, na ul. Panny Marii, Dworze Artusa. Wśród publiczności będą poruszały się piesze patrole ratowników medycznych.
  • Na terenie imprezy masowej i w jej okolicach będzie 54 mobilnych toalet na pierzei wschodniej Rynku oraz dostępne będą toalety publiczne zlokalizowane w podziemiach północnego skrzydła Ratusza.

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta na spotkaniu z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoją działalność na starówce przekazało organizatorom oczekiwania dot. zmian w organizacji Sylwestra. - Dzięki pozytywnej opinii służb porządkowych udało się wypracować zmieniony plan organizacji ruchu pieszego na Rynku Staromiejskim. Dostęp do lokali, apartamentów i mieszkań znajdujących się na pierzei północnej Rynku - od numeru 23 do ulicy Panny Marii - będzie możliwy ze specjalną opaską. Podobnie jak na całą południową pierzeję Rynku - wyjątek Sklep Żabka, Rynek Staromiejski 13: dostęp otwarty - czytamy na stronie głównej Torunia.

- Mieszkańcy i przedsiębiorcy w siedzibie BTCM mogę odebrać opaski, które usprawnią poruszanie się w sylwestra. Opaska będzie ułatwiała poruszanie się w tej części imprezy masowej bez udziału publiczności. W korytarzu bezpieczeństwa będzie można przebywać tylko z opaską i tylko podczas wejścia/wyjścia z lokalu. Dostęp do lokali - mieszkań. sklepów, restauracji, apartamentów - znajdujących się poza wyznaczonymi granicami imprezy masowej i ulic przylegających do rynku nie będzie utrudniony - zapewniają władze miasta.

Jak dojechać na sylwestra w Toruniu? Komunikacja miejska, parkingi

Kierowcy powinni wiedzieć, że w środę, wjazd na starówkę, przez całą dobę, jest możliwy od strony ul. Wały gen. Sikorskiego, ulicą Dominikańską do ul. Wysokiej, potem do ul. Prostej. Pozostała część starówki jest wyłączona z ruchu. Dotyczy to ulic: Małe Garbary, Zaułek Prosowy, Most Pauliński, Strumykowej, Szewskiej, Podmurnej i Szczytnej. Wyjazd aut z Zespołu Staromiejskiego zaplanowano ulicą Rabiańską, św. Jana i Łazienną w lewo do Bulwaru Filadelfijskiego. Kierowcy zjeżdżający z mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego w Ślimak Getyński mogą dojechać tylko do ul. Popiełuszki i Chopina oraz Al. 500-lecia.

- Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do godz. 3:00 - 4:00 w dniu 1 stycznia 2026 r. w zależności od sytuacji. Decyzję o zmianach będzie podejmowała Policja i Straż Miejska. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb, które będą na miejscu - informuje UMT.

Władze Torunia zachęcają, aby tego dnia korzystać z autobusów i tramwajów MZK. To warto wiedzieć, jeśli zdecydujemy się na komunikację miejską:

  • 31 grudnia br. autobusy i tramwaje będą kursowały według feryjnego rozkładu jazdy. Szczegółowe rozkłady dostępne są na stronie mzk-torun.pl.
  • 31 grudnia od godz. 18.00 do 4.00 w dniu 1 stycznia 2026 r. przejazdy komunikacją są nieodpłatne.
  • Bezpłatne będzie również parkowanie na parkingach P&R przy ul. Dziewulskiego i Olimpijskiej.
  • Do godziny 20:30 komunikacja miejska funkcjonuje jak w każdy dzień tygodnia.
  • W związku z wydarzeniem ograniczenia sylwestrowe będą utrzymane tylko na liniach nr 29, 34 i 40. 
  • Od godz. 23.30 do ok. 2:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy odwozowe (autobusów i tramwajów), umożliwiające powrót do domów, na dworce kolejowe oraz parkingi. 
  • Główne punkty odjazdów są na Al. Solidarności i Wałach gen. Sikorskiego!

- Zachęcamy do wsiadania na przystankach pośrednich: Plac Rapackiego, Plac św. Katarzyny. Podobnie jak w ubiegłym roku uruchamiamy 6 linii autobusowych oznaczonych symbolami: C - Czerniewice, G - Grudziądzka parking, P - Podgórz, Poznańska TTBS, R - Rubinkowo, Bielawy, S - Stawki, Podgórz i W - Wrzosy - przekazuje UMT.

Z Al. Solidarności w  kierunku Wrzosów i Jaru:

  • linia tramwajowa nr 9 do Heweliusza o godz. 22:52, 23:32, 23:42, 0:17, 0:27, 0:42, 1:07, 1:27 i 1:47,
  • linia autobusowa nr G do Wielkiego Rowu (Parking CH Kometa) o godz. 23:40, 0:20 i 0:46,
  • linia autobusowa nr W do Wrzosów o godz. 23:10, 23:50, 0:18, 0:30, 1:00 i 1:20.

Z Al. Solidarności w  kierunku  Rubinkowa i Bielaw:

  • linia tramwajowa nr 7 do Wschodniej o godz. 23:45, 0:22 i 0:54,
  • linia autobusowa nr R do os. Nad Strugą przez Kościuszki, Dworzec Wschodni (parking CH Copernicus) i os. Rubinkowo (P&R Rubinkowo) o godz. 23:15, 23:45, 0:13, 0:20, 0:40, 1:20 i 1:50.

Z Al. Solidarności w  kierunku  Czerniewic, Stawek (przez Dworzec Główny) i Podgórza:

  • linia autobusowa nr C do Czerniewic przez Dworzec Główny o godz. 23:40, 0:15, 0:35, 1:00 i 1:30,
  • linia autobusowa nr P do pętli Poznańska o godz. 23:45, 0:18, 0:35, 1:15 i 1:40,
  • linia autobusowa nr S do Drzymały przez Dworzec Główny, Łódzką i Andersa o godz. 23:15, 23:33, 23:51, 0:09, 0:20, 0:25, 0:37, 0:48, 1:00, 1:12, 1:24, 1:36 i 2:07.

Z Wałów gen. Sikorskiego (przy Urzędzie Miasta) w kierunku Uniwersytetu i Motoareny:

  • linia tramwajowa nr 1 do Uniwersytetu o godz. 23:19, 23:49, 0:19, 0:49 i 1:24,
  • linia tramwajowa nr 5 do Motoareny (parkingi Pasaż Zieleniec i Motoarena) o godz. 23:34, 0:34, 1:04, 1:14, 1:34 i 2:04.

Z Wałów gen. Sikorskiego (przy Teatrze) w kierunku Olimpijskiej przez Dworzec Miasto:

  • linie tramwajowe nr 1 i 5  do Olimpijskiej (parking na Placu Cyrkowym i P&R Olimpijska) o godz. 23:44, 23:59, 0:19, 0:25, 0:31, 0:39, 0:54, 1:09, 1:24, 1:44 i 1:59.

1 stycznia 2026 roku komunikacja miejska będzie funkcjonowała według świątecznego rozkładu jazdy.

Gdzie zaparkować 31 grudnia?

Dla osób, które dojadą do Torunia zostały przygotowane 23 parkingi w różnych lokalizacjach miasta, które dysponują łącznie około 5 tys. miejsc postojowych. 

Dostępne będą m.in. parkingi Park&Ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego, przy placu św. Katarzyny, parking CKK Jordanki, przy hotelu Mercure Helios, parking pod mostem na Bulwarze Filadelfijskim oraz na placu Cyrkowym. 

Bilety parkingowe P&R uprawniają do korzystania z parkingów, ale także przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej: 31 grudnia parkowanie i przejazd komunikacją są bezpłatne. 

- Najwięcej miejsc parkingowych będzie dostępnych przy Centrum Handlowym Kometa przy ul. Grudziądzkiej (833 miejsca), przy Motoarenie (600, ul. Pera Jonssona 7), przy Arenie Toruń (446 parking podziemny + 295 parking zewnętrzny + 20 miejsc dla autobusów, ul. gen. J. Bema 73-89), przy galerii Copernicus (460, ul. Zółkiewskiego 15), przy placu św. Katarzyny (287) oraz przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (250, ul. Wileńska) - wyliczają władze grodu Kopernika w specjalnym komunikacie.

Szczegóły znajdują się na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Pociągi rozwiozą uczestników Sylwestrowej Mocy Przebojów do domu

Uczestnicy "Sylwestrowej Mocy Przebojów" będą mogli wrócić do domów sześcioma dodatkowymi pociągami specjalnymi, o których uruchomieniu zdecydował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. 

Składy wyjadą w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia z Torunia w sześciu kierunkach. Bilety w nich będą kosztować tyle samo, co w zwykłych pociągach.

- Pociągi ruszą po zakończeniu imprezy, tak by uczestnicy mogli dotrzeć na dworce Toruń Wschodni, Toruń Miasto i Toruń Główny. Z Torunia Wschodniego pojadą do: Nakła nad Notecią przez Bydgoszcz, do Mogilna przez Inowrocław oraz do Kalisk Kujawskich przez Włocławek. Z Torunia Głównego wyruszą składy do: Jabłonowa Pomorskiego przez Wąbrzeźno, do Tucholi przez Grudziądz oraz do Skępego przez Lipno - czytamy w informatorze sylwestrowym.

Sylwester w Toruniu: Informacje organizacyjne i przydatne mapy znajdują się w galerii!

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025/26 w Toruniu: Informacje organizacyjne
6 zdjęć

Źródło: torun.pl

