Dwie szopki ojca Rydzyka. Jedna zachwyca rozmachem, druga zaskakuje skromnością

W kościele przy ulicy Świętego Józefa, w podziemiach świątyni, można podziwiać jedyną w Toruniu ruchomą szopkę bożonarodzeniową. Ta wyjątkowa instalacja ma ponad 60 lat i dla wielu mieszkańców miasta jest prawdziwym dziełem sztuki. Połączenie tradycyjnych elementów z nowoczesnymi rozwiązaniami sprawia, że szopka niezmiennie zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych. Aby ją zobaczyć, każdego roku ustawiają się długie kolejki.

Szopka składa się z blisko 200 ruchomych postaci, które tworzą barwny, tętniący życiem obraz biblijnych wydarzeń. W centralnym punkcie znajduje się Święta Rodzina, otoczona przez pasterzy, aniołów oraz orszak Trzech Króli. Wśród figurek pojawiają się również postacie ważne dla polskiej historii i kultury, takie jak Jan Paweł II czy ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie zabrakło także Mikołaja Kopernika, który symbolicznie łączy szopkę z Toruniem – miastem swojego urodzenia.

Przy kościele Świętego Józefa znajduje się klasztor redemptorystów. To właśnie tam, w jednej z zakonnych cel, ma mieszkać najsłynniejszy zakonnik w Polsce – ojciec Tadeusz Rydzyk. Można powiedzieć, że ma on również drugą szopkę, zupełnie inną od tej znanej z podziemi kościoła.

Znajduje się ona przed wybudowanym przez fundację ojca Rydzyka Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II przy ulicy Stawki. Jest niewielka, prosta i pozbawiona rozmachu – przez wielu uznawana za najskromniejszą szopkę w Toruniu. Ten kontrast sprawia, że obie instalacje wzbudzają zainteresowanie i skłaniają do refleksji, pokazując dwa zupełnie różne oblicza tej samej bożonarodzeniowej tradycji.