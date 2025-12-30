Dwie szopki ojca Rydzyka. Jedna zachwyca rozmachem, druga zaskakuje skromnością

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2025-12-30 11:02

To jedna z największych atrakcji bożonarodzeniowych w Toruniu. Ruchoma szopka, składająca się z ponad 200 postaci, od lat przyciąga tłumy wiernych i turystów. Można ją zobaczyć w starym kościele ojców redemptorystów przy ulicy św. Józefa. Niewielu jednak wie, że ojciec Tadeusz Rydzyk ma także drugą szopkę – zupełnie inną, skromną i symboliczną.

Ruchoma szopka bożonarodzeniowa w kościele zakonu Redemptorystów ojca Tadeusza Rydzyka
Super Express Google News

W kościele przy ulicy Świętego Józefa, w podziemiach świątyni, można podziwiać jedyną w Toruniu ruchomą szopkę bożonarodzeniową. Ta wyjątkowa instalacja ma ponad 60 lat i dla wielu mieszkańców miasta jest prawdziwym dziełem sztuki. Połączenie tradycyjnych elementów z nowoczesnymi rozwiązaniami sprawia, że szopka niezmiennie zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych. Aby ją zobaczyć, każdego roku ustawiają się długie kolejki.

Czytaj także: Specjalny system policzy ludzi na toruńskiej starówce. Będzie stała kontrola

Szopka składa się z blisko 200 ruchomych postaci, które tworzą barwny, tętniący życiem obraz biblijnych wydarzeń. W centralnym punkcie znajduje się Święta Rodzina, otoczona przez pasterzy, aniołów oraz orszak Trzech Króli. Wśród figurek pojawiają się również postacie ważne dla polskiej historii i kultury, takie jak Jan Paweł II czy ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie zabrakło także Mikołaja Kopernika, który symbolicznie łączy szopkę z Toruniem – miastem swojego urodzenia.

Zobacz zdjęcia!

Ruchoma szopka bożonarodzeniowa w kościele zakonu Redemptorystów o. Rydzyka
14 zdjęć

Polecany artykuł:

Koniec tego dobrego! Ojciec Rydzyk będzie musiał płacić więcej. Nie będzie zado…

Przy kościele Świętego Józefa znajduje się klasztor redemptorystów. To właśnie tam, w jednej z zakonnych cel, ma mieszkać najsłynniejszy zakonnik w Polsce – ojciec Tadeusz Rydzyk. Można powiedzieć, że ma on również drugą szopkę, zupełnie inną od tej znanej z podziemi kościoła.

Znajduje się ona przed wybudowanym przez fundację ojca Rydzyka Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II przy ulicy Stawki. Jest niewielka, prosta i pozbawiona rozmachu – przez wielu uznawana za najskromniejszą szopkę w Toruniu. Ten kontrast sprawia, że obie instalacje wzbudzają zainteresowanie i skłaniają do refleksji, pokazując dwa zupełnie różne oblicza tej samej bożonarodzeniowej tradycji.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RYDZYK TADEUSZ
RYDZYK
OJCIEC RYDZYK