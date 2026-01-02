Zima uderzy mrozem do -20 stopni! Śnieżyce, wichury i zamiecie sparaliżują Polskę. Prognoza na weekend

IMGW ostrzega przed nadchodzącym atakiem zimy, który przyniesie siarczyste mrozy i obfite opady śniegu.

W najbliższy weekend w całej Polsce spodziewane są intensywne śnieżyce, wichury i zamiecie, ograniczające widzialność.

Temperatura spadnie do prawie -20 stopni Celsjusza, a silny wiatr spowoduje zawieje. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej!

Zima atakuje mrozem. Prognoza pogody na piątek 2.01.2026 r.

Piątek i noc z piątku na sobotę przyniosą duże zachmurzenie oraz opady śniegu w niemal całym kraju. Na zachodzie i północy możliwy będzie również śnieg z deszczem, a nad morzem IMGW nie wyklucza nawet burz. Najwięcej śniegu spadnie na Pomorzu oraz w Sudetach, gdzie pokrywa śnieżna miejscami zwiększy się od 5 do 10 centymetrów.

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od zera do 3 stopni Celsjusza, jednak w rejonach podgórskich Karpat będzie chłodniej - około -2 stopni Celsjusza. Zdecydowanie gorzej zapowiadają się noce. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą od -4 do -1 stopnia Celsjusza, a w obszarach podgórskich Karpat i Sudetów nawet od -8 do -5 stopni Celsjusza.

Potężny atak zimy w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prognoza pogody na weekend. Sobota i niedziela - 3.01.2026 r. i 4.01.2026 r.

To jednak dopiero początek zimowego uderzenia. Sobota przyniesie kolejne opady śniegu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Na Pomorzu i w Sudetach pokrywa śnieżna znów się zwiększy - lokalnie o około 5–6 centymetrów. Temperatura w dzień wyniesie od -2 do 1 stopnia Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat około -3 stopni Celsjusza.

Najzimniej będzie w nocy z soboty na niedzielę. IMGW prognozuje, że temperatura minimalna na większości obszaru spadnie od -7 do - 3 stopni Celsjusza, natomiast w obszarach podgórskich Karpat i Sudetów możliwy jest spadek nawet do -10 stopni Celsjusza.

Sytuację dodatkowo pogorszy bardzo silny wiatr. Nad morzem porywy osiągną do 80 kilometrów na godzinę, w Karpatach do 90 kilometrów na godzinę, a w Sudetach nawet do 120 kilometrów na godzinę. Takie warunki sprzyjać będą zawiejom i zamieciom śnieżnym, które mogą ograniczać widzialność do zaledwie 200 metrów.

Eksperci ostrzegają: warunki na drogach będą bardzo trudne, a zimowa aura może sparaliżować ruch. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Zima pokazuje pazury i na razie nie zamierza odpuścić.

Blisko -20 stopni Celsjusza

Po bardzo trudnym weekendzie pogoda wcale nie zamierza się poprawiać. Jak wynika z prognoz IMGW, od niedzieli aż do czwartku Polska pozostanie pod wpływem mroźnej i śnieżnej aury.

04/05 – 05.01 (niedziela/noc z niedzieli na poniedziałek)

Duże zachmurzenie z przejaśnieniami, na południowym wschodzie rozpogodzenia. Na północy opady śniegu, nad morzem miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna: -8 do -4 stopni Celsjusza, cieplej nad Zatoką Gdańską -2 stopni Celsjusza. W górach (Karpaty) -13 do -11 stopni Celsjusza, lokalnie spadki do -16 stopni Celsjusza. Maksymalna: -4 do 0 stopni Celsjusza, chłodniej w górach i na Suwalszczyźnie około -6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami dość silny, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.

05/06 – 06.01 (poniedziałek/noc z poniedziałku na wtorek)

Duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu, na wybrzeżu okresami umiarkowane. Temperatura minimalna: Suwalszczyzna i kotliny sudeckie -10 stopni Celsjusza, centrum -6 do -4 stopni Celsjusza, wybrzeże 0 stopni Celsjusza, Karpaty -14 do -12 stopni Celsjusza, lokalnie do -17 stopni Celsjusza. Maksymalna: -4 do -1 stopni Celsjusza, cieplej nad morzem 0–1 stopni Celsjusza, chłodniej w górach około -6 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, na północy porywisty do 55 km/h, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

06/07 – 07.01 (wtorek/noc z wtorku na środę)

Całkowite zachmurzenie, okresami opady śniegu, na północy miejscami umiarkowane i silne. Temperatura minimalna: wschód i kotliny górskie -14 do -13 stopni Celsjusza, centrum -8 do -6 stopni Celsjusza, wybrzeże -1 stopni Celsjusza, Karpaty lokalnie do -17 stopni Celsjusza. Maksymalna: kotliny górskie -7 do -6 stopni Celsjusza, centrum -3 do -2 stopni Celsjusza, wybrzeże 0 stopni Celsjusza, północno-zachodnie krańce 2–3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

07/08 – 08.01 (środa/noc z środy na czwartek)

Duże zachmurzenie, miejscami większe przejaśnienia, okresowe opady śniegu. Temperatura minimalna: kotliny górskie i Pomorze -13 do -10 stopni Celsjusza, centrum -7 do -5 stopni Celsjusza, wybrzeże -1 stopni Celsjusza, Suwalszczyzna -14 stopni Celsjusza. Maksymalna: -7 do -2 stopni Celsjusza, wybrzeże 0–1 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h w centrum i południowym wschodzie, na wybrzeżu miejscami do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, w centrum i wschodzie zachodni.

W piątek na południu temperatura spadnie jeszcze niżej: do nawet -18 stopni Celsjusza.

Źródło: IMGW, SE