Zima wróciła do Krakowa! Eksperci od pogody nie mają dobrych wieści

Kraków mierzy się z kolejnym atakiem zimy

W ostatnim tygodniu w powietrzu czuć było wiosenne ocieplenie. Temperatura wzrosła powyżej 10 stopni Celsjusza i wszystkim się wydawało, że wiosna szybko przyjdzie. W miniony weekend pogoda spłatała Krakowianom figla. W sobotę spadło 20 cm śniegu. Drogi znów zrobiły się białe, a ekipa odśnieżająca miała ręce pełne roboty. Pługi i piaskarki pracowały przez całą niedzielę, nie nadążając w odśnieżaniu intensywnych opadów. Dopiero wieczorem śnieg przestał padać. Galerię ze zdjęciami z Krakowa prezentujemy nad artykułem. Poniżej z kolei załączamy fotorelację z województwa pomorskiego.

Synoptycy z IMGW na razie nie prognozują ponownego ocieplenia. Mroźne temperatury będą się utrzymywać w ciągu dnia. Szansa na delikatny plus będzie jedynie we wtorek i środę. Najgorzej będzie pod koniec tygodnia. - W dzień gdzieniegdzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza do -7 stopni, w rejonach podgórskich od -13 do -10 stopni. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 4°C - czytamy w prognozie synoptycznej na 20 i 21 lutego.

Na 17 i 18 lutego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Zalecamy ostrożność na drogach i chodnikach.

