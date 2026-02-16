Zima wróciła do Krakowa! Eksperci od pogody nie mają dobrych wieści

Anita Leszaj
Anita Leszaj
eitor
2026-02-16 11:20

Zima wróciła do Krakowa! Po odwilży i niemal wiosennym ociepleniu mieszkańcy stolicy Małopolski znowu muszą brodzić w zaspach. Po weekendowej śnieżycy na chodnikach leży śnieg a temperatura spadła mocno poniżej zera. Na razie synoptycy nie mają dobrych wieści dla Krakowian. 

  • Zima powróciła do Krakowa, co widać na zdjęciach reporterki "Super Expressu". Śnieg i niskie temperatury ponownie dają się we znaki mieszkańcom i gościom Małopolski!
  • IMGW zapowiada kolejne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatury również nie będą rozpieszczać!
  • Szczegóły i kilka zdjęć z Krakowa prezentujemy w tym materiale!

Kraków mierzy się z kolejnym atakiem zimy

W ostatnim tygodniu w powietrzu czuć było wiosenne ocieplenie. Temperatura wzrosła powyżej 10 stopni Celsjusza i wszystkim się wydawało, że wiosna szybko przyjdzie. W miniony weekend pogoda spłatała Krakowianom figla. W sobotę spadło 20 cm śniegu. Drogi znów zrobiły się białe, a ekipa odśnieżająca miała ręce pełne roboty. Pługi i piaskarki pracowały przez całą niedzielę, nie nadążając w odśnieżaniu intensywnych opadów. Dopiero wieczorem śnieg przestał padać. Galerię ze zdjęciami z Krakowa prezentujemy nad artykułem. Poniżej z kolei załączamy fotorelację z województwa pomorskiego.

Synoptycy z IMGW na razie nie prognozują ponownego ocieplenia. Mroźne temperatury będą się utrzymywać w ciągu dnia. Szansa na delikatny plus będzie jedynie we wtorek i środę. Najgorzej będzie pod koniec tygodnia. - W dzień gdzieniegdzie słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza do -7 stopni, w rejonach podgórskich od -13 do -10 stopni. Temperatura maksymalna od 2°C do 4°C, w rejonach podgórskich od 1°C do 4°C - czytamy w prognozie synoptycznej na 20 i 21 lutego.

Na 17 i 18 lutego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Zalecamy ostrożność na drogach i chodnikach. 

Zobacz analizę pogodową dla całego kraju: Wielkie mrozy wróciły do Polski! Najgorzej na północy i wschodzie

Zima nie odpuszcza Pomorzu
Galeria zdjęć 18

Polecany artykuł:

Szczęście uśmiechnęło się do gracza z Krakowa. Padła wielka wygrana Eurojackpot
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Trudne warunki na drogach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ATAK ZIMY
KRAKÓW WIADOMOŚCI