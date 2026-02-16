Ostatki 2026: Kiedy wypada koniec karnawału? Data, tradycje i "śledzik"

Przed nami kulminacja zimowego szaleństwa. W 2026 roku karnawał kończy się dość szybko, stawiając nas przed ostatnią szansą na huczną zabawę i tradycyjnego pączka. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada "śledzik" i co musisz wiedzieć o nadchodzącym Wielkim Poście, by tradycja nie zaskoczyła Cię w środku tygodnia.

Zabawa karnawałowa kończy się w ostatki

Autor: Wavebreakmedia/ Shutterstock

Ostatki 2026: Znamy datę wielkiego finału

Karnawał w 2026 roku dobiegnie końca 17 lutego, we wtorek. To właśnie tego dnia obchodzimy Ostatki, w Polsce znane również jako zapusty lub popularny "śledzik". Jest to tradycyjny punkt zwrotny w kalendarzu – ostatni dzień hucznych zabaw, tańców i bezkarnego ucztowania przed wkroczeniem w czas wyciszenia.

Co to jest karnawał? "Żegnaj mięso!"

Choć dziś kojarzy nam się głównie z imprezami, nazwa „karnawał” ma głębokie korzenie. Pochodzi od łacińskiego carne vale, co dosłownie oznacza „żegnaj mięso”. Jest to okres radości, który rozpoczyna się zawsze po święcie Trzech Króli (6 stycznia). W wielu kulturach to czas parad i przebierańców, których zadaniem jest symboliczne pożegnanie się z przyjemnościami przed nadejściem surowszego czasu refleksji.

Kiedy zaczyna się Wielki Post 2026?

Granica między zabawą a postem jest bardzo wyraźna. Środa Popielcowa w 2026 roku przypada na 18 lutego. To ten dzień otwiera czterdziestodniowy okres przygotowań do Wielkanocy.

Wielki Post to w tradycji chrześcijańskiej czas pokuty, modlitwy i jałmużny. Warto pamiętać, że w Środę Popielcową obowiązuje ścisły post – wierni powstrzymują się od potraw mięsnych i znacznie ograniczają liczbę posiłków w ciągu dnia.

Ostatki: Pożegnanie z rozmachem (i pączkiem)

Ostatki to moment, w którym świętujemy "na zapas". W Polsce królują wtedy tłuste potrawy, puszyste pączki z nadzieniem i chrupiące faworki (chrust). Dawniej wierzono, że im huczniej spędzimy ten wtorek, tym więcej pomyślności spotka nas w nadchodzącym roku. To ostatnia szansa na "śledzika" w gronie znajomych przed okresem wyrzeczeń.

Karnawał na świecie: Od Rio po Wenecję

Choć polski "śledzik" ma swój urok, karnawał to zjawisko globalne. W 2026 roku oczy całego świata będą zwrócone na:

  • Rio de Janeiro: Gdzie szkoły samby zaprezentują najbardziej spektakularne parady świata.
  • Wenecję: Pełną tajemniczych, renesansowych masek i elegancji.
  • Nowy Orlean: Gdzie podczas Mardi Gras (Tłustego Wtorku) ulice wypełni jazz i deszcz kolorowych koralików.

Niezależnie od szerokości geograficznej, 17 lutego 2026 roku wszyscy będziemy celebrować tę samą ideę – cykliczność życia, w której po czasie radości zawsze przychodzi moment na ważną refleksję i duchową odnowę.

