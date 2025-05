i Autor: Shutterstock

Inwestycja w zachodniopomorskim

Ciechocinek północy coraz bliżej. Kuracjusze już zacierają ręce!

Wszystko wskazuje na to, iż już wkrótce na mapie Polski pojawi się nowe miejsce, które z pewnością przyciągnie do siebie mnóstwo miłośników zdrowotnych inhalacji. Okazuje się bowiem, że lada moment w Koszalinie powstać mają tężnie solankowe. Tym samym kuracjusze z tej części kraju zyskają swój własny Ciechocinek bez konieczności wyprawy do centralnej Polski!