Wielkopolska dołączy do grona regionów uzdrowiskowych? Powstały już tężnie!

Do tej pory Wielkopolska pozostawała w cieniu innych województw jeśli chodzi o uzdrowiska. Gdy mówiło się o kurortach zdrowotnych, pierwsze skojarzenia kierowały się ku Dolnemu Śląskowi czy w kierunku słynnego Ciechocinka. Teraz jednak sytuacja ta może się zmienić, a wszystko za sprawą Złotowa, czyli niewielkiej miejscowości położonej w północnej części regionu. To właśnie tam rozpoczęła się cicha, lecz bardzo konkretna rewolucja, która może w przyszłości zakończyć się wpisaniem miasta na oficjalną listę polskich uzdrowisk.

Pierwsze takie miejsce w Wielkopolsce! Złotów uzdrowiskiem? Kuracjusze wyczekują

Złotów to piękne miasto o niebywałej historii i niezwykle korzystnym położeniu - otoczone lasami, zbiornikami wodnymi i naturalnymi terenami zielonymi wydaje się być idealną destynacją dla kuracjuszy. Od kilku lat mówi się już o uzdrowiskowych ambicjach miejscowości, lecz dopiero na przestrzeni ostatnich miesięcy plany te zaczynają nabierać realnych kształtów. Jakiś czas temu pisaliśmy już o wstępnych pracach nad uzyskaniem statusu uzdrowiska przez Złotów - Kolejne uzdrowisko na mapie Polski? Tym razem w Wielkopolsce! Kuracjusze będą zaskoczeni. Teraz jednak postanowiliśmy odwiedzić tę urokliwą miejscowość, aby przekonać się, czy faktycznie jest to lokalizacja godna otrzymania tak ważnego dla wielu Polaków statusu.

Złotów - nowy gracz na uzdrowiskowej mapie Polski? Powstały już tężnie - mamy zdjęcia!

Odwiedziliśmy tężnie w Złotowie. Jest konkurencja dla Ciechocinka!

Na początku tego roku zakończyła się budowa kultowych tężni w Złotowie, a od 1 kwietnia mieszkańcy oraz turyści mogą już korzystać z dobrodziejstw solanki aż do 31 października. W związku z dużym zainteresowaniem naszych czytelników tym miejscem postanowiliśmy osobiście udać się do miasta, by na własne oczy zobaczyć namiastkę Ciechocinka w Wielkopolsce.

Na ławeczkach przy tężniach trudno było znaleźć wolne miejsce, bowiem na ten moment zainteresowanie jest naprawdę duże. Nie ma się co dziwić, złotowskie tężnie zlokalizowane są w cichej lokalizacji, blisko natury, co sprawia, że odwiedzający faktycznie mogą się zrelaksować z dala od zgiełku w świetnym klimacie.

W galerii zdjęć powyżej zamieszczamy fotografie tężni i ich okolicy, zachęcamy do sprawdzenia!

Z czego słynie Złotów? Miasto oferuje wiele odwiedzającym

Złotów, choć nie jest tak dobrze znany, jak inne miasta w Polsce, to zaskakuje bogactwem atrakcji. Obecnie najpopularniejszą atrakcją w miejscowości bez wątpienia są wspomniane już powyżej tężnie solankowe, lecz to nie wszystko!

Co warto zobaczyć w Złotowie?

Rynek i Ratusz, czyli serce miasta, gdzie można poczuć jego klimat i podziwiać piękną architekturę. Ratusz to jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Złotowie.

