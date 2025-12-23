Spacer z owcami zamiast wizyty u terapeuty? Naukowcy z Poznania zaskakuj

Naukowcy z Poznania odkryli niezwykłe właściwości owiec w terapii, tworząc pierwsze w Polsce stado terapeutyczne.

W Kowanówku pod Poznaniem ruszyły spacery z owcami rasy wrzosówka polska, które wspomagają zdrowie psychiczne.

Ta innowacyjna forma zooterapii nie wymaga bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, wystarczy ich bliskość.

To są owce, które leczą…wystarczy być tylko blisko nich. Zooterapia to popularna forma pomocy, choć do tej pory najczęściej wykorzystywane były psy, koty, alpaki lub konie. Teraz pod Poznaniem powstało pierwsze w Polsce stado terapeutyczne. Żeby z niego skorzystać, trzeba tylko umówić się na spacer!

- Jesteśmy już po badaniu grupy zerowej pacjentów, wyniki są fenomenalne - mówi Piotr Tryjanowski.

W poniedziałek, dwa dni przed Wigilią, ruszył pierwszy spacer z owcami z najlepszych stad zarodowych wrzosówki polskiej. Zwierzęta są hodowane w Kowanówku koło Obornik, na wyspie nad rzeką Wełną i wpisują się w popularną obecnie koncepcję ekopsychiatrii, która zakłada, że zdrowie psychiczne jest związane z środowiskiem naturalnym.

– Owce potrafią leczyć nawet na odległość – mówi inicjator projektu, prof. Piotr Tryjanowski, podkreślając, że pacjent w ogóle nie musi mieć bliskiego kontaktu z tymi zwierzętami.

Inne formy terapii ze zwierzętami wymagają kontaktu fizycznego: dotyku, głaskania czy karmienia.

– A tutaj wystarczy być w otoczeniu owiec, nawet kilkanaście metrów odległości wystarczy, by można odczuć, jak powoli przepełnia nas spokój – mówi naukowiec.