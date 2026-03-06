Tajemnicza śmierć 45-latki w centrum Kalisza. Zatrzymano mężczyznę!

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2026-03-06 14:44

Tajemnicza śmierć w jednym z kaliskich mieszkań. W centrum miasta odnaleziono zwłoki 45-latki. W związku ze sprawą został zatrzymany 61-letni mężczyzna, który w chwili zdarzenia przebywał w tym mieszkaniu. Prokuratura wie już więcej o tragedii. Szczegóły w artykule.

  • W Kaliszu znaleziono ciało kobiety w mieszkaniu, obok którego znajdował się nietrzeźwy mężczyzna z blisko 2 promilami alkoholu we krwi, którego zatrzymano.
  • Sekcja zwłok kobiety nie wykazała obrażeń wskazujących na udział osób trzecich, a jako wstępną przyczynę zgonu wskazano przyczyny naturalne.
  • Śledztwo jest w toku, a prokuratura bada wszystkie okoliczności zdarzenia, nie wykluczając żadnej możliwości.

Gdy służby w mieszkaniu znajdują ciało i pijaną osobę obok, rutynowo do sprawy zatrzymują nietrzeźwego. W tym przypadku - jak wykazało badanie - mężczyzna miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Śledczy od razu zarządzili przeprowadzenie sekcji, bowiem kluczowe było poznanie odpowiedzi, dlaczego kobieta zmarła.

W ramach postępowania nadzorowanego przez Prokuratora Rejonowego w Kaliszu przeprowadzona została sądowo-lekarska sekcja zwłok z udziałem obecnego na miejscu prokuratora. Biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które mogłyby uprawdopodobniać udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Jako przyczyny zgonu wstępnie wskazane zostały przyczyny naturalne - powiedział Super Expressowi Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 

Co jednak wydarzyło się, że kobieta w średnim wieku zmarła przedwcześnie? Śledczy wykonują kolejne czynności i nie zamykają jeszcze sprawy.

Badamy każde zdarzenie - mówi Meler.

