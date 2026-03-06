Wyjechał służbowo do Niemiec i przepadł bez śladu. Po kilku dniach bliscy Damiana otrzymali wiadomość o jego losach

Wyjechał do pracy i zniknął. Rodzina była w rozpaczy

Jak informowały lokalne portale, m.in. KolskieFakty, 38-letni mieszkaniec Koła 9 lutego wyruszył w trzytygodniową delegację do Niemiec. Jechał służbowym Oplem Movano, a jego trasa obejmowała kilka miejscowości w północno-zachodnich Niemczech. Docelowym miejscem przejazdu był Melsdorf.

Wiadomo było, że 38-latek dotarł na miejsce. 23 lutego kontakt z Damianem się urwał. Telefon nie odpowiadał, a pojazd przestał wysyłać sygnał GPS. To zaniepokoiło bliskich mężczyzny.

Jak informował lokalny portal e-kolo.pl, 38-letni kierowca nie dotarł do punktu rozładunku, a pojazdu, którym się przemieszczał, nie odnaleziono.

Po raz ostatni Damian miał być widziany 1 marca w Bielefeld, w dzielnicy Jöllenbeck, jednak to wciąż nie dawało spokoju rodzinie i znajomym, którzy byli przerażeni.

W sieci pojawiły się dramatyczne apele o pomoc, a rodzina prosiła o każdą informację, która mogłaby pomóc w odnalezieniu mężczyzny.

Poszukiwania w Polsce i Niemczech

Jak podawały lokalne media, sprawą zajęła się zarówno policja w Kole, jak i służby niemieckie. Udostępniono zdjęcia zaginionego oraz numer rejestracyjny dostawczego Opla Movano, którym podróżował. Informacje o zaginięciu szybko rozeszły się po mediach społecznościowych, a mieszkańcy regionu masowo udostępniali komunikaty.

Nowe wieści jednak nie nadchodziły, a każdy dzień coraz bardziej potęgował niepokój. Rodzina nie ukrywała, że przygotowywała się na najgorsze scenariusze.

Przełom! Damian odnalazł się cały i zdrowy

W końcu nadeszła wiadomość, która przyniosła ogromną ulgę. Jak potwierdziły osoby zaangażowane w poszukiwania, Damian został odnaleziony i nic mu nie jest. Informacja ta pojawiła się najpierw w grupach oraz wśród osób koordynujących poszukiwania.

Nie ujawniono jeszcze, gdzie przebywał zaginiony Polak, ani dlaczego kontakt z nim się urwał. Najważniejsze jednak, że historia zakończyła się szczęśliwie, a 38-latek może wrócić do swoich bliskich.

Finał, który daje nadzieję

W czasach, gdy wiele zaginięć kończy się tragicznie, ta historia pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja, współpraca służb i zaangażowanie lokalnej społeczności. Dzięki determinacji rodziny, wsparciu mieszkańców Koła i pracy policji udało się odnaleźć Damiana całego i zdrowego.

