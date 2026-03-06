Tajemnicza śmierć seniora w Gdańsku. Po domowej awanturze policja zatrzymała kobietę

Ciało mężczyzny w mieszkaniu przy ulicy Srebrnej na Oruni

Zgłoszenie o bardzo głośnej kłótni w jednym z lokali przy ulicy Srebrnej wpłynęło do służb w czwartek 5 marca na krótko przed północą. Patrol wysłany pod wskazany adres wszedł do pomieszczeń i błyskawicznie natrafił na leżące na podłodze zwłoki starszego mężczyzny.

Policja w Gdańsku zatrzymuje kobietę po śmierci seniora

Wewnątrz sprawdzanego lokalu mundurowi zastali kobietę, którą natychmiast przewieziono na komendę do dalszych wyjaśnień. Śledczy na tym etapie ostrożnie podchodzą do sprawy i nie przesądzają o jej bezpośrednim udziale w zgonie starszego człowieka.

– Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną decyzją prokuratora – przekazał w rozmowie z Radiem ESKA asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Ciało mężczyzny zostało przekazane do badań sekcyjnych.

Sąsiedzi na Oruni słyszeli hałasy przed interwencją służb

Funkcjonariusze konsekwentnie odmawiają podawania detali dotyczących tego makabrycznego zdarzenia. Trudno obecnie wyrokować, czy zgon nastąpił na skutek użycia siły fizycznej, czy nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Regionalna prasa wskazuje, że w lokalu panował gigantyczny bałagan, a okoliczni mieszkańcy rejestrowali podniesione głosy jeszcze przed przyjazdem patroli. Służby jednak stanowczo odcinają się od tych medialnych doniesień.

Prokuratura w Gdańsku czeka na wyniki sekcji zwłok seniora

Odpowiedź na pytanie o bezpośrednią przyczynę śmierci ma przynieść zaplanowana autopsja ciała. Na podstawie tych medycznych ekspertyz zapadnie decyzja o przedstawieniu ewentualnych zarzutów karnych ujętej kobiecie.

Mundurowi nieustannie kontynuują przesłuchania świadków zdarzenia i dokładnie weryfikują wszystkie zebrane na miejscu dowody. Całość postępowania objęta jest bezpośrednim nadzorem miejscowej prokuratury.

