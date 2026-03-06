Sara James o polskiej Eurowizji bez ogródek. Takiego komentarza mało kto się spodziewał

Czy Polska powinna brać udział w Eurowizji?

Eurowizja od lat wzbudza w Polsce ogromne emocje. Każdy występ reprezentanta naszego kraju jest szeroko komentowany przez widzów i ekspertów. Po kolejnych edycjach konkursu pojawiają się także pytania, czy Polska powinna dalej próbować swoich sił na tej scenie. Jedni uważają, że warto walczyć o międzynarodową publiczność, inni twierdzą, że nasze występy rzadko kończą się sukcesem. Są również i tacy, którzy zwracają uwagę, na to, co dzieje się na świecie. Do tej debaty włączyła się teraz Sara James, jedna z najbardziej utalentowanych młodych wokalistek w Polsce.

Zobacz też: Ślub Viki Gabor? Sara James mówi wprost, co o tym myśli

Sara James wyjawiła, kto jest jej faworytką na Eurowizji

Artystka w rozmowie z "Super Expressem" została zapytana wprost o to, czy jej zdaniem Polska powinna wciąż brać udział w Eurowizji. Sara James nie miała w tej sprawie żadnych wątpliwości. Jej zdaniem warto próbować swoich sił na międzynarodowej scenie.

Młoda gwiazda podkreśliła jednak, że nie zna wszystkich tegorocznych propozycji i nie chce oceniać występów, których jeszcze nie słyszała. Przyznała jednak, że jedna z piosenek szczególnie zwróciła jej uwagę.

Przeczytaj także: Młodziutka Sara James pod ostrzałem hejterów! Śledzą jej każdy kilogram. „Nie będę udawać, że mnie to nie boli”

Sara James wspomniała o Alicji Szemplińskiej, której utwór bardzo przypadł jej do gustu. Wokalistka nie ukrywała, że trzyma kciuki za reprezentantkę i uważa jej propozycję za wyjątkowo udaną.

Myślę, że zdecydowanie. Myślę, że jak najbardziej warto próbować, nie słyszałam niektórych jeszcze. Nie znam wszystkich, więc nie chcę się też wypowiadać, żeby nie walnąć jakiejś gafy. Natomiast chyba Alicja Szemplińska na pewno występuje. Bardzo mi się podoba ten numer i ten numer słyszałam i uważam, że genialny i bardzo kibicuję wszystkim. I jak najbardziej, jak najbardziej - mówi nam Sara James.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Na górze super modnie, poniżej kolan... dyskusyjnie. A to dopiero początek modowych wtop na Bestsellerach Empiku 2025

Zobacz naszą galerię: Sara James o polskiej Eurowizji bez ogródek. Takiego komentarza mało kto się spodziewał

36

Sonda Czy Sara James powinna pojechać na Eurowizję z piosenką "Tiny Heart"? Tak Nie