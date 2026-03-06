Viki Gabor wystąpi w preselekcjach do Eurowizji. TVP ogłosiła to znienacka

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-06 10:46

Na dwa dni przed emisją występów kandydatów walczących o bilet na Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, Telewizja Polska przekazała zaskakującą informację. Na scenie pojawi się Viki Gabor, która w 2019 roku triumfowała w dziecięcej odsłonie festiwalu. Choć wokalistka spełnia już wymogi wiekowe dorosłego konkursu, jej rola podczas koncertu będzie zupełnie inna, niż mogliby zakładać fani liczący na tak zwaną dziką kartę.

Viki Gabor na Eurowizji

Triumf w organizowanej w Polsce Eurowizji Junior w 2019 roku sprawił, że młoda wokalistka błyskawicznie urosła do rangi prawdziwego symbolu tego festiwalu w naszym kraju. Kariera artystki nabrała międzynarodowego rozpędu, co zaowocowało między innymi specjalnym występem w Armenii trzy lata później, gdzie zaprezentowała się u boku innych zwycięzców. Jej przebój „Superhero” nieustannie zajmuje wysokie miejsca w plebiscytach na najznakomitszy utwór w dziejach dziecięcego konkursu. Sama piosenkarka wielokrotnie i otwarcie przyznawała, że jej ogromnym marzeniem jest start w głównej, dorosłej edycji tego prestiżowego wydarzenia.

To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda uświetnia swoją obecnością krajowe imprezy związane z tym europejskim plebiscytem, biorąc udział chociażby w eliminacjach w 2022 roku czy późniejszym pre-party. Obecnie telewizja publiczna poinformowała o kolejnym udziale artystki, co wywołało spore poruszenie, ponieważ wszystkie konkursowe zmagania kandydatów do Eurowizji 2026 zostały już zarejestrowane. Chociaż pełnoletnia już piosenkarka mogłaby w świetle regulaminu walczyć o wyjazd do Wiednia, stacja rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące ewentualnej dzikiej karty. Jej udział w zbliżających się zmaganiach ograniczy się wyłącznie do specjalnego występu gościnnego.

Viki Gabor - preselekcje 2026

Publiczny nadawca opublikował oficjalną listę gości specjalnych, którzy swoimi występami uświetnią muzyczną rywalizację o reprezentowanie Polski. Widzowie oraz najbardziej zagorzali miłośnicy europejskiego formatu będą mogli podziwiać artystów, którzy na stałe zapisali się w historii naszych występów na międzynarodowej arenie. W tym elitarnym gronie najważniejsze miejsce zajmie właśnie triumfatorka dziecięcej edycji festiwalu sprzed kilku lat. W udostępnionym przez stację materiale wideo gwiazda osobiście zaprosiła fanów przed telewizory.

„Siemka. Słuchajcie, finał krajowych kwalifikacji do Eurowizji 2026 już w tę sobotę o 17:35 w TVP1. Zaśpiewamy dwie piosenki, więc wpadajcie, słuchajcie i do zobaczenia - powiedziała na udostępnionym przez TVP nagraniu artystka.”

Obok piosenkarki na scenie zaprezentuje się również Michał Wiśniewski. Zwycięzca krajowych eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 zostanie z kolei oficjalnie ogłoszony w niedzielę, 8 marca. Triumfatora poznamy w trakcie emisji porannego programu „Pytanie na śniadanie”.

