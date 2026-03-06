Viki Gabor wystąpi w preselekcjach do Eurowizji. TVP ogłosiła to znienacka

Viki Gabor na Eurowizji

Triumf w organizowanej w Polsce Eurowizji Junior w 2019 roku sprawił, że młoda wokalistka błyskawicznie urosła do rangi prawdziwego symbolu tego festiwalu w naszym kraju. Kariera artystki nabrała międzynarodowego rozpędu, co zaowocowało między innymi specjalnym występem w Armenii trzy lata później, gdzie zaprezentowała się u boku innych zwycięzców. Jej przebój „Superhero” nieustannie zajmuje wysokie miejsca w plebiscytach na najznakomitszy utwór w dziejach dziecięcego konkursu. Sama piosenkarka wielokrotnie i otwarcie przyznawała, że jej ogromnym marzeniem jest start w głównej, dorosłej edycji tego prestiżowego wydarzenia.

To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda uświetnia swoją obecnością krajowe imprezy związane z tym europejskim plebiscytem, biorąc udział chociażby w eliminacjach w 2022 roku czy późniejszym pre-party. Obecnie telewizja publiczna poinformowała o kolejnym udziale artystki, co wywołało spore poruszenie, ponieważ wszystkie konkursowe zmagania kandydatów do Eurowizji 2026 zostały już zarejestrowane. Chociaż pełnoletnia już piosenkarka mogłaby w świetle regulaminu walczyć o wyjazd do Wiednia, stacja rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące ewentualnej dzikiej karty. Jej udział w zbliżających się zmaganiach ograniczy się wyłącznie do specjalnego występu gościnnego.

Viki Gabor - preselekcje 2026

Publiczny nadawca opublikował oficjalną listę gości specjalnych, którzy swoimi występami uświetnią muzyczną rywalizację o reprezentowanie Polski. Widzowie oraz najbardziej zagorzali miłośnicy europejskiego formatu będą mogli podziwiać artystów, którzy na stałe zapisali się w historii naszych występów na międzynarodowej arenie. W tym elitarnym gronie najważniejsze miejsce zajmie właśnie triumfatorka dziecięcej edycji festiwalu sprzed kilku lat. W udostępnionym przez stację materiale wideo gwiazda osobiście zaprosiła fanów przed telewizory.

„Siemka. Słuchajcie, finał krajowych kwalifikacji do Eurowizji 2026 już w tę sobotę o 17:35 w TVP1. Zaśpiewamy dwie piosenki, więc wpadajcie, słuchajcie i do zobaczenia - powiedziała na udostępnionym przez TVP nagraniu artystka.”

Obok piosenkarki na scenie zaprezentuje się również Michał Wiśniewski. Zwycięzca krajowych eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 zostanie z kolei oficjalnie ogłoszony w niedzielę, 8 marca. Triumfatora poznamy w trakcie emisji porannego programu „Pytanie na śniadanie”.

Sylwester z Dwojka Viki Gabor

