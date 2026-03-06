Preselekcje Eurowizja 2026 - cena głosowania SMS. Będzie też za darmo!

Ile kosztuje SMS na preselekcjach do Eurowizji 2026?

Telewizja Polska tradycyjnie umożliwia fanom Eurowizji wsparcie swoich ulubieńców za pomocą płatnych wiadomości tekstowych. Opcja ta zostanie uruchomiona w sobotę, 7 marca, zaraz po zakończeniu prezentacji artystów podczas finałowego widowiska, które wystartuje na antenie TVP1 o godzinie 17:35. Tym razem organizatorzy zdecydowali się na wydłużenie czasu przeznaczonego na wybór kandydata, ponieważ linie pozostaną aktywne aż do północy. Regulamin pozwala na wysłanie maksymalnie 20 wiadomości z jednego numeru. Każdy taki SMS wiąże się z opłatą w wysokości 4,92 zł brutto, czyli 4,00 zł bez podatku VAT. Stacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do płatnej bramki, wprowadzając bezkosztową alternatywę.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - TVP odsłania karty przed preselekcjami. Zaskakująca nieobecność Justyny Steczkowskiej

Preselekcje do Eurowizji 2026. Jak oddać darmowy głos?

Tegoroczne eliminacje przynoszą przełomowe rozwiązanie, jakim jest całkowite zniesienie opłat za wsparcie artysty. Mechanizm ten posiada specyficzne ograniczenie, ponieważ wymaga podjęcia decyzji w ciemno, przed występami na żywo. Telewizja Polska uruchomiła platformę już 28 lutego, dając widzom tydzień na działanie. Aby skorzystać z tej opcji, należy zainstalować aplikację TVP VOD i dokonać rejestracji konta. Każdy użytkownik dysponuje 3 bezpłatnymi głosami na swojego faworyta. Wirtualne bramki zamkną się 7 marca o 17:00, na trzydzieści minut przed koncertem. Po tym czasie poparcie będzie można wyrażać wyłącznie przez wiadomości premium.

Eurowizja 2026. Lista kandydatów walczących o bilet do Wiednia

W rywalizacji o możliwość wyjazdu do stolicy Austrii bierze udział ośmioro wokalistów. Oto zestawienie artystów oraz piosenek, z którymi powalczą o zwycięstwo:

Basia Giewont – „Zimna woda”

Stasiek Kukulski – „This too shall pass”

Anastazja Maciąg – „Wild Child”

Piotr Pręgowski – „Parawany Tango”

Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska – „Nie bój się”

Alicja Szemplińska – „Pray”

Ola Antoniak – „Don't you try”

Eurowizja 2026 - oceniam "Wild Child" w obecności Anastazji Maciąg