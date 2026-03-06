Rockowa energia w "Must Be The Music"! Sceniczną pewnością siebie zachwyci jurorów?

"Must Be The Music" wraca z nowym sezonem!

"Must Be The Music" był jednym z flagowych programów Polsatu. Emitowany był od 2011 do 2018 roku. Muzyczne show wypromowało wielu artystów, których uwielbiają polscy słuchacze. To właśnie w tym programie swoja karierę zaczął Enej.

Wiosną 2025 roku program wrócił na antenę w odświeżonym składzie. Na fotelach jurorów zasiadają teraz Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder oraz Miuosh. Z kolei role prowadzących przejęli na siebie Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

W "Must Be The Music" liczy się nie tylko głos, ale także osobowość, charyzma i sceniczna energia. W premierowym odcinku nowego sezonu widzowie poznają Darię Zadolską, występującą pod pseudonimem Chermée. 28-letnia artystka z Białej Podlaskiej zadebiutowała na muzycznej scenie w lipcu 2024 roku i konsekwentnie buduje swój wyrazisty, popowy styl.

"Must Be The Music": Charyzma wystarczy, by przekonać do siebie jurorów?

Jak sama podkreśla, jej twórczość jest "chwytliwa, odważna i kobieca, ale nigdy przewidywalna". Nie boi się eksperymentów, przekraczania granic gatunków i szczerości, która – jak mówi – potrafi trafić prosto w serce. Na scenie "Must Be The Music" prezentuje swój autorski utwór, jednak jeszcze zanim wybrzmiały pierwsze dźwięki, uwagę jurorów przykuł jej wyrazisty wizerunek.

Chermée postawiła na odważny, kobiecy look, który natychmiast zauważył Sebastian Karpiel-Bułecka. Między artystką a jurorem szybko wywiązała się pełna humoru i lekkości wymiana zdań.

Wiesz, jakoś tak nie zauważam, byś była taka sekretna, jak tak patrzę na Ciebie – zażartował juror. Nie wiem, nie wiem po czym tak stwierdzasz – odpowiedziała z uśmiechem uczestniczka.

Czy sceniczna pewność siebie i charakterystyczny styl Chermée przełożą się na decyzję jury? I jak jej autorski utwór zostanie odebrany przez jurorów?

