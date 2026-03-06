Bolesne wyznanie Górniak. Kilka lat temu straciła ciążę. "Allan miałby siostrę"

2026-03-06

Na platformie SkyShowtime zadebiutowała produkcja dokumentalna przedstawiająca kulisy kariery oraz prywatność Edyty Górniak. Przed kamerami wokalistka pokazała swoją najbardziej wrażliwą stronę i zdecydowała się na ujawnienie niezwykle osobistej tajemnicy. Oglądając archiwalne fotografie z synem Allanem, piosenkarka przyznała, że spodziewała się wówczas drugiego dziecka. Prawdę o tej ogromnej stracie przez długi czas utrzymywała w tajemnicy, nie mówiąc o niczym nawet własnemu potomkowi.

Od przeszło trzech dekad Edyta Górniak utrzymuje status jednej z najważniejszych postaci na rodzimej scenie muzycznej. Prawdziwym punktem zwrotnym w jej dorobku okazał się spektakularny sukces podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 1994 roku, gdzie wywalczyła historyczne, drugie miejsce. Powrót z Dublina całkowicie odmienił codzienność młodej dziewczyny, czyniąc z niej pierwszą nad Wisłą artystkę popową o prawdziwie zachodnim formacie. Chociaż przez kolejne dziesięciolecia na jej drodze pojawiało się wiele zawirowań, wokalistka obroniła swoją pozycję w branży. Jej niezwykły życiorys ostatecznie przykuł uwagę twórców z platformy SkyShowtime, którzy postanowili przygotować oficjalny film dokumentalny o losach słynnej artystki.

Film dokumentalny o Edycie Górniak

Produkcja pod tytułem "Edyta Górniak" daje rzadką okazję spojrzenia na gwiazdę z zupełnie innej, czysto ludzkiej perspektywy. Ekipa filmowa towarzyszyła piosenkarce w Tajlandii, czyli miejscu stanowiącym jej bezpieczną przystań, w którym może odciąć się od błysku fleszy i po prostu poczuć się całkowicie anonimowo. Przed obiektywem wokalistka otwarcie poruszyła też kwestię bolesnych doświadczeń, jakie spotkały ją poza sceną. Pierwszą odsłonę dokumentu wieńczy niezwykle poruszający fragment, w którym gwiazda patrzy na zdjęcie ze swoim synem Allanem i ze łzami zdradza informacje o swojej drugiej ciąży.

Edyta Górniak straciła ciążę

Biograficzny obraz obfituje w starannie dobrane, dawne materiały wizualne, obejmujące szeroki zbiór niepublikowanych wcześniej fotografii i amatorskich klipów. Uwaga widzów z pewnością skupi się na kadrach zarejestrowanych podczas wizyty w śniadaniówce w 2018 roku, kiedy to artystka udzielała wywiadu u boku Allana. Piosenkarka zaskoczyła wszystkich informacją, że goszcząc w telewizyjnym studiu, nosiła już pod sercem kolejne dziecko.

Allan tego nie wie, ale tutaj, kiedy byliśmy wtedy w TVN gośćmi, ja byłam w ciąży. Miałby siostrę - wyznała ze łzami w oczach.

W dalszej części wypowiedzi piosenkarka zaznaczyła, że lubi patrzeć na fotografie z tamtego okresu. Te konkretne ujęcia stanowią dla niej bowiem piękny dowód ogromnej radości, jakiej doświadczała w tamtym okresie.

Lubię te zdjęcia, bo na tym zdjęciu przez kilka chwil mam dwoje dzieci - dodała, płacząc.

